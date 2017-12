Digitálny príjem príde na dvakrát

Tohtoročné Vianoce budú možno posledné, počas ktorých väčšina slovenských domácností nemala možnosť sledovať televíziu digitálne.

24. sep 2007 o 10:53 Konštantín Čikovský

BRATISLAVA. Na konci budúceho roka by sa na väčšine územia Slovenska mohlo začať digitálne vysielanie televízie cez anténu. Povedal to minulý týždeň predseda Telekomunikačného úradu Branislav Máčaj. Výber firmy, ktorá by postavila potrebnú sieť a potom ju prevádzkovala, chce úrad urobiť do marca budúceho roka. V prvom momente to nebude znamenať výraznú zmenu ani pre tých slovenských divákov, ktorí prijímajú televíziu len cez vlastnú anténu alebo spoločnú anténu na činžiaku. Počet kanálov, ktoré sa k nim o pol druha roka dostanú, sa ani nepriblíži terajšej ponuke dostupnej cez káblovky a satelit tak, ako ju diváci poznajú napríklad zo služieb UPC, Satra, DigiTV, T-Comu či najnovšie Orangeu.

Žiadna panika

Približne milión slovenských domácností, ktoré sú v súčasnosti odkázané na príjem cez anténu, sa na prichádzajúce digitálne vysielanie nemusí nijako zvlášť pripravovať. A to napriek tomu, že na príjem digitálnej televízie zo vzduchu nazývanej aj DVB-T, si budú musieť kúpiť špeciálne zariadenie.

Už v súčasnosti sa tieto zariadenia (set-top boxy) dajú kúpiť za menej ako 1500 korún a ich cena naďalej rýchlo klesá. Okrem toho rozhodnutie, aký set-top box si kúpiť, môžu domácnosti urobiť až do konca roku 2011. Dovtedy by mali všetky slovenské celoplošné televízie (STV. Markíza, JOJ) vysielať aj súčasnou technológiou. Až po tomto okamihu sa zrejme stane príjem televízie cez obyčajnú anténu nemožný.

Ministerstvo dopravy, ktoré má prechod na digitálny signál na starosti, ešte k otázke dotovať alebo nedotovať prijímače zatiaľ neprijalo zásadnejšie stanovisko.

Dotácie netreba

Prevádzkovateľ špecializovaného webu o digitalizácii televízie digimedia.sk a člen Rady STV Miroslav Kollár štátu neodporúča dotovať nákup set-top boxov ani v čase úplného vypnutia súčasnej technológie. Najmä na základe údajov o štruktúre príjmov slovenských domácností pri predpokladanej cene digitálneho prijímača okolo dvetisíc korún tvrdí, že na plošnú dotáciu neexistuje ekonomický dôvod. Jedinou skupinou ľudí, pre ktorú by mohol byť set-top box problémovým výdavkom, sú jednočlenné domácnosti odkázané na dávky v hmotnej núdzi. Ak by Kollár odporúčal nejaké dotácie, tak by podľa neho museli byť motivačné a v obmedzenej miere. Teda napríklad dať ponuku, že štát zaplatí časť nákladov prvým stotisíc občanom, ktorí si kúpia set-top boxy.

Osobitná skupina sú zdravotne postihnutí, ktorým by štát mohol poskytnúť dotáciu na drahšie zariadenia umožňujúce sledovať televíziu napriek ich hendikepu alebo im umožniť napríklad styk s úradmi cez špeciálne elektronické služby. Problém je v tom, že nie je isté, či prevádzkovatelia digitálneho televízneho vysielania vôbec budú také služby invalidom ponúkať.

Problémy pri hraniciach

Na skoršiu kúpu set-top boxu majú viac dôvodov tí diváci, ktorí bývajú blízko hraníc s krajinami Európskej únie. Môže sa stať, že digitálne vysielanie spoza hraníc bude rušiť príjem slovenských televízií, ktoré ostanú vysielať analógovo.

Šéf Telekomunikačného úradu Máčaj vysvetľuje, že podľa medzinárodných dohôd musíme tento presah modernejšej technológie tolerovať. Dôkaz, že takáto hrozba je reálna, sú problémy divákov v Česku v okolí Domažlíc, kde príjem televízie rušia nemeckí digitálni vysielatelia.

Vysvetľuje, že aj to je dôvod, prečo v prechodnom období do roka 2012 nebude digitálne vysielanie v okolí Nitry a Popradu vôbec.