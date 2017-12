Obedná pauza: náročná cesta vesmírom

Po víkende by ste mali byť poriadne oddýchnutí, takže pokračujem v trende pomerne náročných, ale veľmi chytľavých logických hier. Týždeň otvárame flešovkou Orbox B. Z názvu toho veľa nevyčítate, dovoľte nám hru trochu priblížiť.

24. sep 2007 o 11:30 Slavomír Benko

Vašou úlohou je dostať kocku do portálu, ktorý ju posunie do ďalšieho levelu. Kocka však viac ako ochotne opustí obrazovku zakaždým, keď ju pohnete smerom, v ktorom sa nenachádza žiadna zábrana. Jej pohyb teda musíte poriadne zvážiť a vyslať ju iba tam, kde nájde oporu v roztrúsených stavebných prvkoch prostredia. Občas to vyžaduje poriadnu dávku predstavivosti, s pribúdaním zatvárajúcich sa, postupne miznúcich, smer meniacich či teleportujúcich stavebných prvkov hra naberá na obrátkach, obtiažnosti, ale zato i zábavnosti.

Ovládanie:

Kocku ovládate šípkami. Ak ste si už istí, že daný level nezvládnete z danej pozície, môžete ho reštartovať medzerníkom. Môžeme vás ešte oboznámiť i so základnými stavebnými prvkami. Napríklad červená kocka je cieľový teleport. Tá s číslom je zas bomba - keď sa jej dotknete, po uplynutí časového limitu zmizne z obrazovky. Neskôr pribudne napríklad šikmá doštička s modrým lemom, čo zmení smer pohybu, žltý teleportujúci krúžok či hnedý priechod, ktorý sa uzavrie, keď cez neho prekĺznete a zmení tak rozostavenie hracieho plánu.

Dôležité je čítať inštrukcie ku každému levelu v spodnej časti obrazovky. V niektorých z 30 kôl sa vaša úloha mierne mení (často napríklad pribúda aj nutnosť odpáliť pred odchodom z levelu všetky bomby). Orbox B je hra skutočne zábavná, takže nepochybujeme o tom, že sa k nej budete chcieť viackrát vrátiť. Nezabudnite si preto zaznamenať kód úrovne, v ktorej ste skončili, aby ste nabudúce nemuseli začínať odznova.

Túto skvelú hru nám odporučil náš čitateľ Marek Maďar. Poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú? Napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.