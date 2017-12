Obedná pauza: dotkni sa, uteč!

Po včerajšom logickom klenote tu máme na záver pracovného týždňa flešovku, pri ktorej sa vaša ruka natrápi viac ako hlava. Hra Balls je vlastne takým online variantom klasických detských naháňačiek.

21. sep 2007 o 11:30 Slavomír Benko

Vašim alter egom je v tomto prípade plne vyfarbený sivý krúžok. Musíte sa s ním približovať k statickým prázdnym kruhom. Keď sa ich dotknete, zmenšujú sa, až nakoniec úplne zmiznú. Po niekoľkonásobnom splnení úlohy začína nové kolo.

Všetko by to bolo až príliš jednoduché, nebyť toho, že ste v konštantnom nebezpečí. To v prvom rade predstavuje postupne sa zmenšujúca hracia plocha, ktorá vám vlastne vytvára časový limit pre „vyzmizikovanie" istého kruhu. Druhou nástrahou je čierny krúžok, ktorý vám ide nekompromisne po krku. Vždy, keď sa vás dotkne, zväčšíte sa. Keď dosiahnete neúnosnú veľkosť, level sa reštartuje. Keď vás zmenšujúca sa obrazovka pohltí do svojho stredu a vy nestihnete v dostatočnom čase nechať daný kruh zmiznúť, hra končí.

Úloha i obmedzujúce faktory sú jasné, hybaj sa naháňať.

Ovládanie:

Prosto krútite myšou vo všetkých možných i nemožných smeroch.

Poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú? Napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.