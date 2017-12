Štát poskytne dvom IT firmám príspevok viac ako 118 mil. Sk

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR poskytne dvom IT firmám príspevok na novovytvorené pracovné miesta a príspevok na vzdelávanie zamestnancov v celkovej výške 118,481 mil. Sk.

20. sep 2007 o 9:11 SITA

BRATISLAVA 19. septembra (SITA) - Spoločnosť Soitron, a.s. bude môcť čerpať príspevok na novovytvorené pracovné miesta v sume 60 mil. Sk. Na vzdelávanie zamestnancov dostane spomínaná firma od ÚPSVR 13,95 mil. Sk. Spoločnosť Ness Slovakia, s.r.o. dostane príspevok na novovytvorené pracovné miesta 36 mil. Sk a na vzdelávanie zamestnancov 8,531 mil. Sk. Zmluvy o poskytnutí príspevku na novovytvorené pracovné miesta a o poskytnutí príspevku na vzdelávanie zamestnancov podpísal so spoločnosťami generálny riaditeľ ÚPSVR Ján Sihelský v stredu. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Spoločnosť Soitron, a.s. vznikla v roku 2003 so zámerom poskytovať outsourcingové služby v rámci projektu Aquilla pre spoločnosť Hewlett-Packard. Soitron je jedným z najväčších infokomunikačných integrátorov a poskytovateľov IT služieb s viac ako 750 zamestnancami a konsolidovaným ročným obratom nad 1 mld. Sk. Spoločnosť má v súčasnosti základné imanie 3 mil. Sk.

Ness Slovakia sa špecializuje na poskytovanie komplexných IT riešení a služieb pre slovenských zákazníkov. Ness Slovakia riadi aktivity softvérového Ness Development Centra v Košiciach, ktoré je orientované na poskytovanie špecializovaných vývojových služieb zákazníkom zo západnej Európy a zámoria.