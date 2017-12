Webový projekt roka: poznáme už 30 semifinalistov

20. sep 2007 o 11:55 Tomáš Bella

Do súťaže denníka SME o najlepší webový projekt sa už prihlásilo viac než 200 webových stránok. Dnes zverejňujeme zoznam ďalších 15 projektov, ktoré postupujú do semifinále. Zoznam semifinalistov ešte nie je konečný a šancu stále majú aj prihlášky, ktoré už boli zaevidované.



Na odoslanie vlastnej prihlášky máte ešte 11 dní.

Semifinalisti číslo 16-30 (v náhodnom poradí)



(Súťaž stále nie je uzavretá, naďalej môžete posielať prihlášky až do 30. septembra 2007.)



nanicmama.sk - web pre mamy trocha inak



predajdielo.sk - predávajte online svoje umelecké diela



nahuby.sk - choďte pri hľadaní húb na istotu

sportoviska.sk - katalóg a recenzie športovísk

smoney.eu - bezplatná správa osobných financií



podnikajte.sk - pomoc začínajúcim podnikateľom



webtest.sk - recenzie webových stránok

vyzivne.sk - bezplatné právne rady k výživnému

stopar.sk - nájdite si spolujazdca

geesee.com - online chat

sodbtn.sk/demo - prehľadnejšia prezentácia štatistických dát

gastroenterolog.com - prvý lekár s virtuálnou poradňou

spinkaj.sk - sprostredkovanie ubytovania pre študentov

status.norunof.sk - komunikačné statusy pre váš web



prekladatelia.com - nájdite si prekladateľa bez agentúrnej provízie

Prvý 15 semifinalistov nájdete tu.



Ak ste už prihlášku poslali a nie ste v zozname, neznamená to ešte, že nepostupujete do druhého kola - ďalší postupujúci budú priebežne dopĺňaní až do konca septembra.