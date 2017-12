Na kurzy chodia, aby rozumeli vnukom

Domácnosti obnovujú počítačové zostavy. Často sú to rodičia – seniori, komu už dospelé deti venujú staršie počítače.

19. sep 2007 o 20:00 Halka Tytykalová

BRATISLAVA. Pani Milka má 65 rokov. V piatok poobede sme ju zastihli v iKlube Senior na Medenej ulici v Bratislave. „Vôbec mi to nejde, ale aj tak to chcem skúsiť,“ povedala nám, keď si v hodinách pred začiatkom kurzu práce s počítačom pre seniorov skúšala, čo sa minule naučila. Od nového pomocníka si sľubuje veľa. Rada by si písala s kmotrou, ktorú má v Nemecku a na internete by si chcela čítať zaujímavosti o zdraví.

Kronikári rodiny

Najčastejšími motívmi seniorov, ktoré ich privedú do počítačového kurzu, je to, že majú niekoho v zahraničí, s kým chcú aspoň cez e-mail komunikovať. „Chodia k nám aj preto, že ešte pracujú, a ak si chcú zamestnanie udržať, musia vedieť pracovať s textami v elektronickej podobe,“ hovorí vyučujúci Vladimír Skokňa. Na kurzy práce s počítačom prichádzajú aj lekári či právnici na dôchodku, ktorí boli zvyknutí celý život sa vzdelávať. Nakupovať odborné knihy je pre nich už drahé a veľa poznatkov nájdu na internete. Početná je aj skupina tých, ktorí v súčasnej dobe nechcú zaostať za svojimi vnukmi. Navyše prišiel čas, keď mnohé domácnosti obnovujú svoje počítačové zostavy. A často sú to seniori – rodičia, komu dospelé deti staršie počítače venujú. Keďže zo starých rodičov sa často stávajú zanietení kronikári rodiny, súčasťou počítačových kurzov môže byť aj práca s digitálnym fotoaparátom a jeho prepojením na počítač.

Lacnejšie ako komerčné

Špecializované kurzy sú pre seniorov vhodnejšie. Jedným z dôvodov je to, že bývajú lacnejšie ako bežné kurzy. Ak ich organizuje neziskový sektor, pomôže aspoň čiastočná podpora sponzorov a zanietenosť dobrovoľníkov, ktorí takéto aktivity robia bez nároku na mzdu. Samosprávy, prípadne školy si zasa pomôžu peniazmi z rôznych grantov. Starší ľudia sa navyše zdráhajú prihlásiť do bežných kurzov len preto, lebo majú obavy, že nebudú stačiť ostatným. Je pravda, že napríklad začiatky práce s myšou môže sťažiť horšia motorika a seniori musia prekonať predsudky v zmysle, že počítač je niečo, čo zostáva mimo ich chápania.

Aj v deväťdesiatke

Počítačový iKlub otvorilo občianske združenie Regióny.sk. Okrem kurzov práce s počítačom seniori majú k dispozícii vysokorýchlostné pripojenie na internet, starobní dôchodcovia, členovia klubu tu majú internet vo vyhradených hodinách zdarma. Základný päťdňový počítačový kurz pre seniorov stojí 500 korún. Od začiatku roka ho absolvovalo 124 seniorov. Ďalšou možnosťou je kurz Počítačová akadémia seniorov, ktorý získal akreditáciu ministerstva školstva. Trvá opäť päť dní a seniorov stojí tisícku.

Najstarší absolvent kurzu v iKlube má 92 rokov a je to bývalý technik. Počas vianočného kurzu tu mali 88-­ročného účastníka. Kurz absolvoval bez toho, aby si robil poznámky. Keď ho ukončil, ostatní mu zatlieskali. „Desať rokov sa staral o svoju ženu. Keď zostal sám, mal potrebu niečím sa zaoberať. A tak prišiel k nám,“ vraví Skokňa.