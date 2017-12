Testovali sme Sega Rally

19. sep 2007 o 18:58 Ján Kordoš

Musíme všetkých upozorniť, že hoci sa titul nazýva Sega Rally, žiadne poctivé rely nečakajte, ide len o vlastnosť hry: jazdí sa v kvázi rely prostrediach. Na štartovom poli nikdy nestojíte sami a šesť vozidiel na trati v jednom momente rozhodne do rely nepatrí. Trať (áno, jazdí sa na kolá, žiadne z bodu A do bodu B) je postupne deformovaná vozidlami, čo sme mohli posúdiť v dvoch prípadoch. Na piesočnej trati, ktorá bola čiastočne lemovaná asfaltom sa v niektorých prípadoch kolesá skutočne zabárali do nevychodených koľají. Auto nemalo v prvom kole ten správny ťah, čo bolo ešte markantnejšie pri druhej trati, kde sme mohli otestovať jazdu v blate. Funguje to vynikajúco, vozidlo sa postupne špiní, blato schne a všetko funguje v rámci arkádových pravidiel. Je výborné, keď pocítite zmenu ťahu kolies pri prechode koľajami, významným prvkom sú šmyky, ktoré sa takmer nikdy neopakovali vzhľadom na zmenu povrchu cesty.

Inak je fyzikálny model poriadne arkádový. Okolie trate je striktne obmedzené, čo sme často využívali, pretože neviditeľné bariéry nás často výborne odrazili pri agresívne vybranej zákrute. Model poškodenia v demoverzii vôbec neexistoval, takže sme sa snažili jazdiť čo najbarbarskejšie. Ono to skutočne vychádzalo, všetko je dovolené, takže sme ostatných vodičov vytláčali alebo blokovali. Na simulátor sa tu jednoducho Sega Rally nehrá.

Čo sa týka grafického spracovania, určite vás prostredie ohúri, no chýbala nám väčšia interakcia s okolím, nič sme nemohli zničiť, všetko bolo chránené neviditeľnými stenami. Poteší postupné zašpinenie vozidla, no blato sa lepí na auto vždy len do určitej výšky. Zvuky logicky nepochádzajú zo skutočných vozidiel, no pri arkáde tohto typu nám to vôbec nevadilo, boli sme radi, že máme k dispozícii reálne vozidlá (vždy v dvoch verziách: cestná a off-road). Naše dojmy sú v konečnom dôsledku kladné. Jednoduchú zábavu, ktorú Sega Rally ponúka, sa nám celkom ráta. Jednoduchý model ovládania má svoje klady a jediným významným záporom, ktorý by mohol celkovú hrateľnosť významne ovplyvniť, je obmedzenosť prostredia. Z trate sa nedá ani na meter odbočiť, čo je pri voľnom jazdení v prírode (o čom vlastne rely je, aj keď v tomto prípade značne akčné) postavené na hlavu.