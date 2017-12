Informácie o Mass Effect + sexuálne scény povolené

19. sep 2007 o 17:24 Ján Kordoš

Ďalej nás potešilo vyjadrenie, že nepotvrdené informácie o sťahovateľnom obsahu sa ukázali ako oficiálne a hoci zatiaľ nebol presnejšie stanovený obsah týchto balíkov, rozhodne sa nejakých dočkáme. A na záver tu máme informáciu o vekovom obmedzení. To sa zastavilo na 12 rokoch, pričom nás to mierne zaráža. Nejde o násilné scény, prípadne zabíjanie, to je v RPG tituloch bežné, omnoho prekvapujúcejšie je mierne vekové ohodnotenie vzhľadom na to, že počas hrania si užijeme ako hráči i lásku medzi dvomi pohlaviami, pričom pri výbere ženskej postavy to bude vzťah s mužom i mimozemskou ženou. A nejaký odhalený prsník sa v Mass Effect určite mihne, čo vzhľadom na detailnú grafiku tohto projektu určite nie je zanedbateľné. Uvidíme ako to napokon všetko dodáme, my len dúfame, že nedôjde k žiadnej takej situácii, pri ktorej by muselo byť Mass Effect stiahnuté z pultov obchodov pre nevhodný rating.

Zdroj: Gamespot, Hrej