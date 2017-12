New York Times bude mať na internete články zadarmo

Americký denník sa rozhodol zrušiť platený prístup k článkom. Dúfa, že sa mu takýmto spôsobom podarí zvýšiť príjmy z internetovej reklamy.

19. sep 2007 o 9:30 (čtk)

NEW YORK. Denník New York Times by mal od dnešného dňa ponúkať akékoľvek svoje články na internete zadarmo. Spoplatnený bude len archív článkov z obdobia 1923 až 1986.

Spoločnosť chce takýmto spôsobom prilákať viac čitateľov a zvýšiť svoje príjmy z internetovej reklamy. Denník zaviedol platenú internetovú službu TimesSelect pred dvomi rokmi. Ročný poplatok za pripojenie bol 49,95 dolára (vyše 1200 korún). TimesSelect mal v auguste asi 78 ­tisíc zákazníkov, Platiacich predplatiteľov však bolo len 22 ­tisíc.

Firma sa rozhodla zrušiť platený prístup k článkom, lebo z neho nemala také príjmy, aké očakávala. V súčasnosti sú internetové príjmy pre americké novinové spoločnosti dôležité, pretože čoraz viac záujemcov číta články na internete, a vydavateľom tak klesajú príjmy z predaja novín a novinovej reklamy.

V posledných rokoch výdavky na internetovú reklamu prudko rastú, a tá sa stáva oveľa lepším zdrojom príjmov ako spoplatnenie prístupu.

Poplatok za pripojenie vyberá aj Financial Times a Wall Street Journal. Wall Street Journal má však približne milión platiacich užívateľov.