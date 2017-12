Slováci by mali mať biometrické pasy koncom roka

Od decembra by sa mali vydávať pasy s biometrickými údajmi. Vyplýva to z návrhu zákona o cestovných dokladoch, ktorý by zajtra mala schváliť vláda.

18. sep 2007 o 13:30 TASR

Bratislava 18. septembra (TASR) -

Digitálnu mapu tváre ako biometrický údaj budú nové pasy obsahovať do konca roka. Z návrhu zákona vyplýva, že odtlačky prstov Slovenská republika navrhuje zaviesť do roku 2009. Ministerstvo vnútra (MV) SR momentálne čaká na presnú špecifikáciu tohto znaku z Európskej únie, a preto nemožno odhadnúť, či sa odtlačky prstov objavia v pasoch skôr ako o dva roky. Biometrické údaje sú pritom hlavnou požiadavkou USA pre zavedenie bezvízového styku so Slovenskom.

Podľa návrhu zákona do nových pasov sa už nebudú môcť zapisovať deti. Zároveň za nezrušenie zápisu potomka hrozí pokuta až do 10 000 korún. Rovnaký trest môže nasledovať aj za neohlásené straty a odcudzenie cestovných dokladov. Poplatok za vydanie cestovného pasu osobe od päť do 13 rokov sa zvýši zo súčasných 400 na 500 korún.

Podľa navrhnutej úpravy budú cestovné doklady pre deti do piatich rokov platné len dva roky. MV SR to odôvodňuje tým, že dlhšia lehota sťažuje identifikáciu a nahráva podvodníkom.

Realizácia celého projektu by si do roku 2010 podľa odhadu ministerstva mala vyžiadať 1 627 403 496 Sk. Túto sumu by mali pokryť najmä príjmy zo správnych poplatkov, ktoré sa za rovnaké obdobie odhadujú na 1,6 mld. korún.

Z odôvodnených zdravotných či náboženských dôvodov možno nasnímať podobu tváre aj s prikrývkou hlavy. Tá však nesmie zakrývať tvár spôsobom, ktorý by znemožňoval jej identifikáciu.

Nový zákon o cestovných dokladoch by mal nadobudnúť účinnosť 1. decembra 2007.