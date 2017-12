Legálna hudba takmer zadarmo (za sledovanie reklamy)

Internetisti z USA a Kanady môžu využiť novú službu SpiralFrog, ktorá im ponúka bezplatný prístup k legálnym hudobným nahrávkam a videoklipom. Nový model distribúcie je postavený na reklame, ktorej sledovaním záujemcovia „platia“ za digitálnu zábavu.

18. sep 2007 o 10:23 (mg)

V ponuke je zatiaľ iba 800 tisíc titulov, prevádzkovatelia však plánujú v priebehu roka rozšíriť ponuku na viac ako dvojnásobok. Práva na distribúciu digitálneho obsahu získali s tým, že súbory budú chránené mechanizmom DRM.

Čo server SpiralFrog ponúka? Neobmedzené sťahovanie skladieb a videoklipov do počítača s možnosťou ich použitia v prenosnom prehrávači. Klient určený pre platformu Windows, ktorý spolupracuje so softvérom MediaPlayer, zabezpečuje stiahnutie skladieb s tým, že po každom stiahnutom titule je potrebné manuálne potvrdiť prechod na ďalší súbor. Cieľom je zobraziť pred očami používateľov reklamu, ktorá projekt financuje.

Háčik je však v tom, že licencia k multimédiám sa vydáva vždy na 30 dní. Znamená to, že po jej uplynutí sa musí internetista opäť vrátiť na server spoločnosti, aby licenciu obnovil. Pri hudbe v počítači to môže byť jednoduché, ak však pri cestovaní vreckový prehrávač odmietne prehrávať skladby iba preto, že ste na obnovu licencie zabudli, môže to byť viac ako nepríjemné.

Avízo na webe prevádzkovateľa informuje o tom, že služba bude postupne dostupná i pre ďalšie krajiny. Internetisti môžu byť informovaní o tejto zmene prostredníctvom e-mailu.