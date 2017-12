Google Docs má nový modul – Presently

Online kancelársky balík Google Docs dokáže oddnes pracovať i s prezentáciami. Nový modul Presently umožňuje vytváranie, úpravu a prezeranie prezentácií podobne, ako to robí softvér PowerPoint. Výhodou je neobmedzená dostupnosť cez internet, zdieľanie dok

18. sep 2007 o 10:05 (mag)

umentov a spolupráca na projektoch.

Modul bol zapracovaný do portfólia Google Docs a zdieľa rovnaké systémové možnosti, ako existujúce moduly pre prácu s dokumentami a tabuľkami. Online kancelársky balík je dostupný pre internetistov bezplatne, od budúceho roka by sa mala objaviť i komerčná verzia pre univerzity a firmy so štartovacím poplatkom 50 dolárov.

Google v súčasnosti ponúka na internete kompletný balík online aplikácií, ktorý pokrýva komunikáciu, plánovanie, prácu s dokumentami, tabuľkami a prezentáciami, čím konkuruje riešeniam od Microsoftu. Špecifikom je však skutočnosť že softvéry nie je potrebné inštalovať na počítač a dáta uložené na serveroch sú dostupné z ktoréhokoľvek počítača.