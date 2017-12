Obedná pauza: pochytajte muchy

Alebo pokojne aj pozabíjajte muchy, no to nám prišlo na titulok až príliš agresívne. Inak je Fly swatter pravdepodobne najbrutálnejšia hra, čo sme zatiaľ do Obednej pauzy zaradili (zabíjanie zombie či ostreľovanie sa tankami nerátame, to je agresívne už o

18. sep 2007 o 11:30 Slavomír Benko

Fly swatter pravdepodobne najbrutálnejšia hra, čo sme zatiaľ do Obednej pauzy zaradili (zabíjanie zombie či ostreľovanie sa tankami nerátame, to je agresívne už od prirodzenia). Ale kto by to nechcel tým svi... muchám spočítať za všetky tie otravné rána plné bzučania pri uchu či lozenia po tvári. Tu je vaša šanca. Cieľom je vymlátiť 10 múch klasickou mucholapkou. Zvuková kulisa mohla byť i vydarenejšia, vizuál je - hlavne po tom, čo sa trafíte - dostatočnou satisfakciou za spomínané rána. Hra hodnotí čas, presnosť a počet švihov. Je sa v čom zlepšovať. Ovládanie:

Fly swatter sa ovláda myškou. Časomieru odštartujete zodvihnutím mucholapky. Potom už zostáva len správne mieriť. Úloha je splnená po 10 úspešných zásahoch, nezabudnite ale, že hra končí až v momente, keď mucholapku vrátite na pôvodné miesto. Poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú? Napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.