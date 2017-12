Siemens a BBC podpísali zmluvu za 60 miliónov EUR

18. sep 2007 o 9:30 (tasr)

Britská televízna spoločnosť BBC poverila spoločnosť Siemens IT Solutions and Services inštalovaním IT riešenia, ktoré zmení analógové televízne signály na digitálne. Projekt v hodnote viac ako 60 miliónov EUR, čo je v prepočte viac ako 2 miliardy SKK, je jedným z najväčších projektov tohto druhu na svete.

Ako ďalej TASR informovala spoločnosť Siemens, s. r. o., Bratislava, riešenie majú implementovať do roku 2009, prevádzkovať ho budú až do roku 2015. Riešenie od spoločnosti Siemens pre kódovanie a multiplexing zjednotí viacero prvkov televízneho vysielacieho signálu do štandardizovaného formátu.

Signál tak bude vhodný na terestriálne vysielanie ako aj na satelitné vysielanie na prijímanie signálu prostredníctvom digitálnych set top boxov. Týmto riešením sa zjednoduší súčasná technická infraštruktúra BBC a zároveň sa rozšíria kapacity digitálneho vysielania spoločnosti.

Siemens IT Solutions and Services už podporuje niekoľko televíznych staníc pri prechode na digitálnu produkciu, archivovaní a príprave televízneho obsahu. Týmto projektom pre BBC však Siemens zdôrazňuje svoje celosvetové vedúce postavenie poskytovateľa IT služieb v oblasti médií.

Siemens IT Solutions and Services je vedúcim svetovým poskytovateľom IT riešení a služieb. Pokrýva celý reťazec IT služieb od konzultácií v oblasti systémovej integrácie až po manažment IT infraštruktúry.

Okrem toho dopĺňa ponuku ostatných spoločností skupiny Siemens tak, aby zahŕňala vývoj softvéru a ostatné IT riešenia. Spoločnosť vznikla v januári 2007 zlúčením 5 IT firiem patriacich do koncernu Siemens. Nová skupina zamestnáva približne 43 000 ľudí a jej ročný predaj po sčítaní tržieb zakladajúcich spoločností dosahuje asi 5 miliárd EUR.

(1 EUR = 33,676 SKK)