Francúzi nám poradia ako ďalej s internetizáciou

Slovensko si pri internetizácií verejnej správy bude brať príklad zo skúseností Francúzska. Aj to je jeden zo záverov konferencie Informačná spoločnosť a e-government, ktorú zorganizovala vláda SR v spolupráci s francúzskym veľvyslanectvom.

17. sep 2007 o 23:15 TASR

Bratislava 17. septembra (TASR) - Slovensko si pri internetizácii verejnej správy bude brať príklad zo skúseností Francúzska. Aj to je jeden zo záverov konferencie Informačná spoločnosť a e-government, ktorú zorganizovala vláda SR v spolupráci s francúzskym veľvyslanectvom.

"Francúzsko patrí medzi svetových lídrov v oblasti elektronizácie verejnej správy", povedal Ivan Ištvánffy, generálny riaditeľ Sekcie riadenia a implementácie zahraničnej finančnej pomoci Úradu vlády SR.

Za nedostatočnú považuje úroveň e-governmentu na Slovensku aj podpredseda vlády Dušan Čaplovič. "Je tu šanca využiť nielen európske peniaze, ale aj verejné zdroje, aby sme priblížili štát bližšie k občanovi," dodal.

Tzv. e-governmentom sa zaoberá aj návrh Operačného programu informatizácie spoločnosti, ktorý na obdobie rokov 2007 až 2013 určí kroky v tejto oblasti.

S posunom vpred v oblasti zavádzania internetovej komunikácie s úradmi počíta aj novovymenovaný splnomocnenec vlády pre informatizáciu spoločnosti Pavol Tarina. "E-government je to isté ako internetbanking v bankovom sektore. Pomerne veľa môžete pracovať so svojím účtom a peniazmi. To isté chceme urobiť v oblasti verejnej správy. V horizonte piatich až siedmich rokov by sme sa chceli pohnúť vpred," konštatoval. Podľa Tarinu sa musia vyvinúť systémy, ktoré zabezpečia elektronizáciu verejnej správy. Zároveň je nevyhnutné vytvoriť legislatívne podmienky, ktoré jej dajú právny rámec.