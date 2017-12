Sony Ericsson T650i: štýl nemožno merať

Sony Ericsson T650i zaujme bežného používateľa dvoma vecami - dizajnom a fotoaparátom. Ten ponúka rozlíšenie 3,2 megapixelu a automatické ostrenie. Vďaka tomu dokáže nahradiť bežný kompakt a zároveň sa z neho dá telefonovať. Telefón podporuje aj siete tretej generácie, čiže by sa mohol objaviť v ponuke mobilných operátorov.

Dizajn a klávesnica

Hodnotiť dizajn štýlového telefónu je subjektívna záležitosť. Niekomu sa môže telefón páčiť, inému zase nie. Ďalší zase chce mať na štýlovom telefóne logo známeho módneho domu. Sony Ericsson T650i je štýlový telefón, ktorý má striedmy dizajn. Zaujme bežných používateľov, ktorí chcú pekný telefón za rozumnú cenu a nepotrebujú ho mať označkovaný názvami ako Prada, Armani či Hugo Boss.

Čo na prvý pohľad zaujme je kovový kryt telefónu a malé štvorcové tlačidlá. Čo sa týka kovovej časti krytu, ide čiastočne o klam. Na zadnom kryte po odobratí totiž vidieť, že je na plastovom kryte pripevnený ešte jeden hliníkový. Dizajnovo to pôsobí veľmi pekne, no odolnosť telefónu pri páde sa zvýšila menej, ako keby bolo celé telo telefónu kovové. Keďže sme telefón nerozoberali do poslednej skrutky, môžeme len odhadovať, že horná časť predného krytu je na rozdiel od zadnej celokovová. Predný kryt sa nedáva dole, takže by bola spodná plastová časť krytu zbytočná.