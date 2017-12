iPhone sa začne v Európe oficiálne predávať asi už na budúci týždeň

Na internete sa objavila pozvánka pre britských novinárov na tlačovú konferenciu, kde zrejme uvedú iPhone na trh vo Veľkej Británii.

14. sep 2007 o 14:40 Ivan Kahanec

Vo Veľkej Británii zrejme už v utorok na budúci týždeň uvedú do predaja Apple iPhone pre britský trh. Špekuluje o tom niekoľko internetových stránok, niektoré z nich sú na tlačovú konferenciu pozvané.

Konferencia sa bude konať v londýnskom obchode Apple na Regents street a jej sloganom je "Mum is no longer the word", teda niečo v zmysle "Mlčanie už nie je tým slovom". Slogan vychádza s frázy "Mum's the word", čo znamená "ani muk". PR oddelenie Apple v Británii nechce komentovať, čo bude na tlačovke predstavené.

Do úvahy prichádza aj možnosť, že Apple predstaví len mobilného operátora, ktorý bude iPhone v Británii predávať. Prípadne pôjde o rozšírenie televíznych a filmových služieb.

To, čo Apple o 10. hodine 18. septembra predstaví, sa dozvieme asi až tesne po tomto čase.

Zdroj: MacWorld via intomobile.com