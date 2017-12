Samsung P520 je prvým z módneho domu Armani

Už pred časom sa objavili informácie o spolupráci Samsungu a módneho domu Armani, rovnako tak sa objavili informácie o modeli P520.

14. sep 2007 o 10:02 Ivan Kahanec

Už pred časom sa objavili informácie o spolupráci Samsungu a módneho domu Armani, rovnako tak sa objavili informácie o modeli P520. Teraz je známe, že tieto dve správy súviseli, keďže práve model P520 je prvým modelom Samsungu, na ktorý sa podpíše aj Armani.

Samsung P520 bude mať dotykový displej s uhlopriečkou 2,6 palca a rozlíšením 240 x 320 pixelov. Pri celkových rozmeroch telefónu 88 x 54 x 8,9 milimetra je to pomerne veľký displej. Telefón nebude podporovať siete tretej generácie, ale len GPRS a EDGE. Vo výbave bude aj trojmegapixelový fotoaparát, 50 megabajtov vnútornej pamäte, podpora pamäťových kariet microSD či bluetooth. Údajne by mal telefón disponovať aj Wi-Fi.

Telefón Samsung P520 Armani by sa mal predávať za 400 eur a na trhu by sa mal objaviť do konca tohto roka.

Zdroj: engadgetmobile.com a unwiredview.com