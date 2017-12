Ďalšie informácie o Samsungu G800 s optickým zoomom

Prichádza nový kráľ fotomobilov? Samsung SGH-G800 ponúkne päť megapixelový fotoaparát s automatickým ostrením a novinkou - optickým priblížením.

14. sep 2007 o 8:18 Ivan Kahanec

O G800 sme už informovali, no v tom čase sa len špekulovalo, že by telefón mohol mať optický zoom. Fotoaparát bude mať okrem toho aj xenónový blesk, ktorý je dnes najlepším bleskom montovaným do mobilov. Pozitívne hodnotíme posuvný kryt objektívu.

Telefón nebude patriť do série ultra tenkých mobilov Samsungu, no vzhľadom na jeho výbavu je to prirodzené. Zároveň sa na G800 neobjavia dotykové klávesy, aké boli napríklad na U600. Inak G800 neprekvapí žiadnymi výraznými dizajnovými prvkami.

Čo sa týka ďalšej výbavy, mnoho toho zatiaľ nevieme. Telefón by mal podporovať siete tretej generácie a HSDPA. Pamäť telefónu bude rozšíriteľná vysoko kapacitnými pamäťovými kartami typu microSDHC.

Na rozdiel od modelu G600 (Recenzia.) by sa mal model G800 objaviť aj na trhoch v Strednej Európe.

Zdroj: mobil.cz, slashphone.com