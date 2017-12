Trh paušálov je čoraz zložitejší

Pri výbere operátora, treba zvážiť, komu, kedy a ako dlho klient telefonuje. Netreba zabúdať ani na akcie, ktoré platia počas celého záväzku.

12. sep 2007 o 0:00 Ivan Kahanec

BRATISLAVA. Výber spomedzi paušálnych programov od mobilných operátorov sa na Slovensku po príchode tretieho operátora O2 sťažil. Ďalší operátor totiž znamená niekoľko paušálov a navyše aj akciové ponuky. Výber paušálu ovplyvňuje okrem ceny najmä to, koľko, kedy a komu používateľ volá.

Ponuka O2 je zameraná najmä na tých používateľov, ktorí chcú telefonovať bez toho, aby museli sledovať čas, kedy volajú a sieť, do ktorej volajú. Jednotná cena za hovory má výhodu v tom, že býva v silnej prevádzke nižšia, ako keď operátor mení cenu podľa silnej a slabej prevádzky. Viac sa to prejavuje pri volaniach do cudzej siete. Naopak nevýhodou je vyššia cena v slabej večernej a víkendovej prevádzke. Táto nevýhoda je nižšia, pokiaľ ide o hovory do konkurenčnej siete.

Výber paušálu ovplyvňuje viac faktorov

Ako si teda vybrať? Ak pretelefonujete veľkú časť minút nad rámec paušálu v silnej prevádzke, tak je pre vás jednotná cena hovorov výhodnejšia. Naopak, ak cez deň veľa netelefonujete a pri dlhších telefonátoch si radšej počkáte na nižšiu tarifu, tak je pre vás zvyčajne výhodnejšie mať paušál s odstupňovanými cenami za minútu.

Do úvahy treba vziať aj to, kam telefonát smeruje. Telefonovanie v rámci siete jedného operátora je vždy výhodnejšie, ako telefonovanie do konkurenčnej siete. Toto neplatí pri paušáloch O2 Pre mňa a Relax od T-Mobilu, kde je cena volaní jednotná bez ohľadu na čas a smer hovoru.

Kto rád volá dlho a po veče­roch alebo cez víkend, ocení oddychové minúty v paušáloch Orangeu alebo víkendové minúty v paušáloch T-Mobilu. Tieto minúty platia len do vlastnej siete. Výhodou paušálov Viac od T-Mobilu je, že je v balíku zahrnutých aj 20 SMS správ. Paušály so zahrnutými SMS správami ponúka aj Orange.

Zatiaľ ešte platí pravidlo, že si klienti vyberajú operátora podľa toho, v ktorej sieti majú najviac známych, ktorým volajú. Nešetria totiž len oni, ale aj ich známi, ktorí im volajú. Zrejme aj preto ponúkol O2 jednotnú cenu hovoru do vlastnej aj cudzej siete.

Volania za korunu a zľava z paušálu

Pri výbere operátora zohrávajú významnú úlohu akciové ponuky. Nováčik na trhu prišiel s akciou, ktorá tu doteraz nebola. Výmenou za ročnú viazanosť získajú klienti volania do všetkých sietí bez ohľadu na čas za jednu korunu za minútu. Platí, že čím vyšší paušál s ročnou viazanosťou si vezmú, tým dlhšie budú môcť tieto volania využívať. Pri najnižšom je to 9 mesiacov, pri najvyššom sú to dva roky. Pri ročnej viazanosti si nemôžu klienti zakúpiť akciový mobilný telefón.

Orange chce zase klientov nalákať na štvrtinovú zľavu na paušál na celý čas viazanosti. Táto zľava je výhodná pre tých klientov, ktorí nepretelefonujú viac minút, ako majú v balíku. Za menej peňazí totiž získajú viac minút. V súčasnosti ponúka okrem toho v akciovej ponuke Paušál 0 Sk, ktorý môže klient­ získať k štandardnému paušálu. Potom môže naň volať dva roky bezplatne.

T-Mobile už dlhšie neprišiel s novou akciovou ponukou. Od začiatku leta ponúka k jednému paušálu druhý za polovičný mesačný poplatok na celý čas viazanosti. V praxi to znamená štvrtinovú zľavu na jeden paušál, no klient si musí vziať dva.

Ani jeden z operátorov v tomto roku ešte neponúkol bezplatné volania vo vlastnej sieti na dva roky.

Všetci traja operátori ponúkajú k paušálom za akciové ceny aj mobilné telefóny. Klienti sa však musia zaviazať k využívaniu služieb operátora na dva roky. Od príchodu tretieho operátora sa pritom očakávalo, že bude ponúkať akciové mobily aj s kratšou viazanosťou. To robí len Orange.

V prípade, že klient používa okrem paušálu aj niektorú z dátových služieb Orange World, má viazanosť kratšiu o pol roka.