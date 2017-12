Optiku ponúkne aj T-Com

Záujemcovia o super rýchle pripojenie k internetu si budú môcť čoskoro vybrať medzi dvoma operátormi Orangeom a T-Comom. Každý z nich bude na konci roka pokrývať dvestotisíc domácností.

10. sep 2007 o 0:00 Ivan Kahanec

BRATISLAVA. Rozvoj optických sietí pre domácnosti by sa na Slovensku nemal zastaviť len pri investícii Orangeu. Už v deň komerčného spustenia jeho služby Doma, založenej na optickej sieti privedenej priamo do bytu klienta, totiž podobný zámer ohlásil aj Slovak Telekom, ktorý predáva služby pre domácnosti pod značkou T-Com.

Najväčší operátor pevných liniek chce ešte do konca roka investovať do optickej siete miliardu korún a pokryť ňou takmer 200-tisíc domácností. Rovnaké pokrytie chce mať do konca roka aj Orange, pričom v súčasnosti pokrýva asi 110-tisíc potenciálnych klientov. V ďalšom roku plánuje Telekom investovať do optiky ďalšiu asi miliardu. Orange zatiaľ svoje budúcoročné plány neprezradil, no jeho investície sa budú zrejme pohybovať na podobnej úrovni.

Každý pokryje 200-tisíc bytov

Obaja operátori budú teda na konci roka ponúkať širokopásmové pripojenie k internetu s rýchlosťou do šesťdesiat megabitov za sekundu. Pri rýchlosti desať megabitov za sekundu možno stiahnuť celý obsah DVD disku z internetu do počítača asi za hodinu aj štvrť. Na stiahnutie jednej pesničky v MP3 formáte stačí počkať niekoľko málo sekúnd. Optické pripojenie by sa nemalo vyhnúť ani záujemcom, ktorí bývajú v rodinných domoch. V ich prípade však bude operátor viac zvažovať to, koľko ho bude pripojenie jedného klienta stáť. Je totiž lacnejšie pokryť panelák s 30 bytmi, a teda aj potenciálnymi zákazníkmi, ako rodinný dom s jedným klientom.

Keď Slovak Telekom a Orange pokryjú na konci tohto roka 200-tisíc domácností, nebude to automaticky znamenať pokrytie 400-tisíc bytov. Obaja sa totiž zamerajú najprv na mestá a mestské časti, kde predpokladajú veľký dopyt po službe, a tak sa bude pokrytie z väčšej časti prekrývať. Rozširovanie optickej siete je totiž nákladné, lebo vlákna sa musia ťahať v zemi. Pre operátora preto nie je ekonomicky efektívne ťahať optiku do tých miest a mestských častí, kde o ňu bude len minimálny záujem.

OPRAVA: Slovak Telekom nás nesprávne informoval, že pokryje do konca roka 2007 200-tisíc domácností. Až po zverejnení chybnej informácie nás informoval o správnom počte. Ten má byť niečo vyše 100-tisíc domácností.

Neočakávajú veľký záujem

Aký však bude reálny záujem o optiku do bytu? Veď bežná domácnosť si zatiaľ bez problémov vystačí s pripojením do internetu na úrovni jedného či dvoch megabitov za sekundu. Lákadlom by teda mohla byť digitálna televízia, ktorú pred súčasnou analógovou uprednostnia najmä majitelia plochých LCD alebo plazmových televízorov.

Aj pri súčasnom pokrytí asi 110-tisíc domácností sa T-Comu podarilo predať len 5-tisíc pripojení na službu Magio. Rovnako ako v prípade Doma od Orangeu ide o službu Triple Play, ktorá zahŕňa televíziu, rýchle pripojenie na internet a telefónnu linku.

Ani Orange podľa neoficiálnych informácií spočiatku neočakáva, že predá veľké množstvo prípojok. Časť záujemcov o Triple Play berú veľkým operátorom menšie firmy pôsobiace lokálne.

Mestá pokryté optikou Orange Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, Piešťany, Banská Bystrica, Prešov, Košice*, NovéZámky*, Prievidza* T-Com Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Poprad, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina, Zvolen, Martin** a niektoré vybrané okresné mestá** * Do konca roka 2007. **V priebehu roku 2008.