Webový projekt roka: prvých 15 semifinalistov

Do prvého ročníka súťaže denníka SME o najlepší internetový projekt sa za prvé dva týždne prihlásilo viac než sto webových projektov. Rozhodli sme sa preto zverejniť zoznam prvých 15 finalistov, ktorí budú bojovať o hlavné ceny.

10. sep 2007 o 0:22 Tomáš Bella

Do prvého ročníka súťaže denníka SME o najlepší internetový projekt sa za prvé dva týždne prihlásilo viac než sto webových projektov. Ešte pred uplynutím polovice súťaže sa tak už naplnili naše najoptimistickejšie predstavy o počte zaujímavých stránok, ktoré budú o titul súťažiť.

Medzi prihlásenými sú mnohé komunitné portály, viaceré originálne internetové služby a aj jedna pornostránka, ktorej adresu nám právnici zatiaľ odporučili nezverejňovať :)

Vzhľadom na počet prihlásených sme sa rozhodli už v priebehu septembra priebežne zverejňovať zoznam semifinalistov, ktorí budú bojovať o hlavné ceny. Dnes prinášame prvých 15 z nich. Tento zoznam zatiaľ zďaleka nie je konečný, pribúdať budú ešte ďalšie projekty.

Ak ste svoj webový projekt ešte prihlásiť nestihli, máte čas do konca septembra.

Zoznam prvých postupujúcich do semifinále (v náhodnom poradí)



(Súťaž stále nie je uzavretá, naďalej môžete posielať prihlášky až do 30. septembra 2007!)

vaza.sk - právne rady laikom

kamnapivo.sk - hodnotenia barov a reštaurácií griddlers.net - maľované krížovky

brigady.sk - katalóg študentských brigád

cyclingslovakia.com - cyklotrasy pre turistov

pis.nfo.sk - poskytuje aktuálne informácie o situácii na slovenských železniciach

druhasvetova.sk - stránky o Druhej svetovej vojne

zzz.sk - zoznam zdravotníckych zariadení

powerplaymanager.com - športové manažéry

rovniankova14.sk - webová stránka bratislavského paneláku

bsm.sk - bratislavský spolok medikov

frk.sk - databáza vtipov

znacky.webovastranka.cz - zaujímavé ŠPZ

najditaxi.sk - katalóg taxislužieb

stofanak.sk/slovnik - šarišsko-slovenský slovník Ak ste už prihlášku poslali a nie ste v zozname, neznamená to ešte, že nepostupujete do druhého kola - ďalší postupujúci budú priebežne dopĺňaní až do konca septembra.