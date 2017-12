Samsung si dal patentovať bluetooth handsfree upevnené v mobile

Na americkom patentovom úrade sa objavil patent spoločnosti Samsung, ktorý má chrániť nápad, ako zabudovať bluetooth handsfree do tela telefónu.

7. sep 2007 o 8:12 Ivan Kahanec

Každý kto používa bezdrôtové bluetooth handsfree to pozná - zvoní telefón a malé hansdfree nie a nie nájsť. Tomu by malo odzvoniť. Na americkom patentovom úrade sa objavil patent spoločnosti Samsung na mobilný telefón s handsfree, ktoré zapadne do jeho tela.

Takto sa nebude musieť používateľ obávať, že handsfree niekde nechal. Nebude musieť hľadať malé zariadenie hlboko vo vrecku - bude stačiť nájsť telefón. A v neposlednom rade sa nebude musieť strachovať, či je hansdfree dostatočne nabité, keďže bude zrejme využívať energiu aj z batérie telefónu.

Kedy by sa mohol telefón s integrovaným bluetooth handsfree objaviť zatiaľ nie je jasné.

Zdroj: EngadgetMobile.com