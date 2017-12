Prípravu mobilu od Google potvrdil zdroj z HTC

O mobilnom telefóne od Google, firmy, ktorá prevádzkuje najväčší internetový vyhľadávač, sa narozprávalo veľa. Tentoraz však jeho prípravy potvrdil človek z HTC.

7. sep 2007 o 7:35 Ivan Kahanec

O mobilnom telefóne od Google, firmy, ktorá prevádzkuje najväčší internetový vyhľadávač, sa narozprávalo veľa. Tentoraz však jeho prípravy potvrdil človek zo spoločnosti HTC. Tá by totiž mala tzv. GPhone pre Google vyrábať.

Výrobcovia mobilov pritom už dlhšiu dobu integrujú do svojich produktov podporu pre služby od Google. Napríklad e-mailovú službu Gmail alebo vyhľadávanie. Stále však nešlo o telefón značky Google.

Google pritom nebude jediným klientom HTC. Táto spoločnosť stojí aj za telefónmi značky T-Mobile či Orange.

To, ako bude GPhone vyzerať, zatiaľ nie je jasné. HTC údajne ponúklo spoločnosti Google na výber z asi dvoch desiatok dizajnov. Bez ohľadu na dizajn by sa v GPhone mali objaviť služby ako Google Maps, GPS, Google Talk s VoIP, Wi-Fi, Gmail a Google Kalendár.

Ak je pravda to, čo tvrdí zdroj z HTC, spoločnosť Google by mala GpHone ohlásiť už čoskoro a telefón by sa mohol na trhu objaviť v prvom štvrťroku 2008.

Zdroj: mobilemag.com