AKTUALIZOVANÉ: O2 už údajne pokrýva 34 percent obyvateľstva

7. sep 2007 o 12:45 Ivan Kahanec

Spoločnosť Telefónica O2 už svojou sieťou pokrýva 34 percent obyvateľov Slovenska, čím bez problémov splní podmienky povolenia na prevádzku siete GSM. Podmienkou povolenia totiž bolo 12-percentné pokrytie. Zvyšok Slovenska pokrýva operátor O2 v rámci národného roamingu, ktorý má spoločnosť dohodnutý s T-Mobilom. Vlastnou sieťou má O2 pokrytú napríklad väčšinu Bratislavy.

Podľa dôveryhodného zdroja má operátor tieto informácie oficiálne oznámiť už čoskoro. Zrejme sa tak stane v piatok, keďže podmienky povolenia musí splniť práve do 7. septembra. "Okrem toho mala Telefónica O2 v prevádzke k 5. septembru viac než 400 základňových staníc BTS," tvrdí zdroj. Podmienkou z povolenia bolo sprevádzkovanie 400 BTS do tohto piatku.

DOPLNENÉ: Spoločnosť Telefónica O2 naše informácie potvrdila a spresnila, že základňových staníc BTS je už takmer 500.

Naše zistenia ukazujú, že sa mobilné telefóny so SIM kartou O2 už niekoľko dní automaticky prihlasujú do siete O2-SK (231 06, SVK-06). Pred časom si bolo treba sieť O2 zvoliť v menu manuálne. V centre Bratislavy sa nám podarilo prihlásiť aj do siete 3G/UMTS, no videohovor sa nám nepodarilo uskutočniť. Spojazdnenie siete 3G bolo taktiež podmienkou povolenia, pričom sa v ňom nehovorí o počte vysielačov ani minimálnom pokrytí.