Máte malý displej na mobile? Spojte dva, tri alebo aj šesť do jednej obrazovky

Mobilným telefónom často vyčítame veľkosť displeja a jeho rozlíšenie. Dizajnér Seokwon Hong z Yanko Design prišiel s revolučným konceptom telefónu Brix.

7. sep 2007 o 7:06 Ivan Kahanec

Mobilným telefónom často vyčítame veľkosť displeja a jeho rozlíšenie. Dizajnér Seokwon Hong z Yanko Design prišiel s konceptom telefónu Brix, ktorý umožňuje spojiť dva alebo viacej týchto telefónov do jednej veľkej obrazovky. Softvér v telefóne dokáže spojenie rozpoznať a film alebo video zväčší na všetky displeje pripojených telefónov, ako je to vidieť na obrázkoch.

Teoreticky možno takýmto spôsobom vyskladať nekonečné množstvo Brixov. Podmienkou na to, aby sa dali telefóny spájať do jednej obrazovky je aj to, že displej tvorí ich celú prednú stranu bez okrajov.

Zdroj: Yanko Design via gizmodo.com