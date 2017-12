Portál katastra zverejňoval rodné čísla

Katastrálny portál, ktorý sa dá od soboty využívať zadarmo, omylom spolu s informáciami o majiteľovi bytu či pozemku v katastri nehnuteľností sprístupnil aj rodné čísla.



BRATISLAVA. Kto si od soboty dovčera vyhľadal na internetovej stránke katasterportal.sk informácie o byte alebo dome, v ktorom má niekto doživotné právo bývať, na liste vlastníctva našiel aj rodné číslo spomínaného človeka. Rodné číslo je pritom osobným údajom, ktorý podlieha ochrane.

Neporadili sa

„Ide o ojedinelý prípad, pretože v časti C Ťarchy, nie je štandardne udávané rodné číslo,“ povedala hovorkyňa Úradu geodézie, kartografie a katastra Vladimíra Pôbišová.

Včera popoludní portál rodné čísla k menám ľudí zapísaných v liste vlastníctva prestal ponúkať. Dovtedy stránka poskytla údaje asi pol milióna užívateľom.

O chybe vie aj Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý má ich únik kontrolovať. Otázku, či katasterportal zverejňovaním rodných čísiel porušuje zákon o ochrane osobných údajov, sa ľudia úradu pýtali už v prvý pracovný deň po spustení internetovej stránky.

„Kataster s nami spustenie nového systému vôbec nekonzultoval,“ povedal Jaroslav Humaj z Úradu na ochranu osobných údajov. Nechcel preto zatiaľ hovoriť, či a ktorý právny predpis úrad geodézie porušil.

V utorok poobede už rodné čísla z katastra zmizli, všimol si bloger Peter Šlosar.

Právnik: Porušujú zákon

„Zverejnením rodného čísla na portáli dochádza zo strany prevádzkovateľa k porušeniu zákona na ochranu osobných údajov,“ hovorí právnik Vladimír Pirošík.

Úrad na ochranu osobných údajov môže takýto prehrešok pokutovať sumou od 50­tisíc do 10 miliónov korún.

Zákon o ochrane osobných údajov by podľa Pirošíka nebol zverejnením údaja porušený len vtedy, keby katastrálny zákon stanovoval výnimku.

Katastrálny zákon z roku 1995 však hovorí, že rodné číslo nemožno poskytnúť tretej osobe, ktorá nie je vlastníkom nehnuteľnosti. Úrad geodézie, ktorý stránku prevádzkuje, podľa Pirošíka porušil zákon už druhýkrát.

Do septembra totiž sprístupňoval informácie z katastra na internete za poplatky. Účtovať poplatky bolo podľa neho v rozpore so slobodným prístupom k informáciám.

Obchodný register rodné čísla nezverejňuje

Rovnako ako katastrálny portál, informácie o rodných čís­lach má aj obchodný register, ktorý je tiež prístupný na internete. Rodné čísla však nezverejňuje.

Internetový výpis z obchodného registra aj preto nie je právne použiteľný.

„Získať právne použiteľný výpis z obchodného registra on­line bude možné koncom septembra,“ povedal hovorca ministerstva spravodlivosti Michal Jurči.

Časom by sa mal dať na právne účely použiť aj internetový výpis z katastra.

Skúšobná verzia umožňovala viac

Získať naraz informácieo všetkých nehnuteľnostiach,ktoré vlastní jeden človek,sa už nedá.

Kým fungovala skúšobná verzia internetovej stránky katastra, stačilo do nej zadať priezvisko majiteľa nehnuteľnosti, o ktorom chcel návštevník získať informácie, a systém vygeneroval všetky domy či pozemky, ktoré na Slovensku vlastí. Dnes to už nie je možné.

Ak chce ktokoľvek získať informácie o tom, aké budovy alebo pozemky nejaký človek vlastní, musí do vyhľadávacieho formulára na internetovej stránke postupne zadávať okres aj katastrálne územie, kde by mal majetok byť.

Úrad geodézie, kartografie a katastra hovorí, že menej prácne vyhľadávanie by počas veľkého náporu záujemcov nebolo možné. „Pravidlá boli nastavené v súlade s technickými parametrami v záujme čo najširšej dostupnosti portálu pre užívateľov,“ povedala hovorkyňa úradu Vladimíra Pôbišová.

Technik má iný názor

„Viem si predstaviť, že by to nevyhovovalo konkrétnym ľuďom, ktorí vlastnia viac alebo menej pozemkov, ale technicky je to určite zvládnuteľné,“ povedal Daniel Ďuriš, ktorý sa venuje správe serverov.

Ak systém vyhľadá príliš veľa položiek k jednému uchádzačovi, dajú sa položky stránkovať.

Údaje sa dajú zabezpečiť

Ďuriš si myslí, že katastrálny portál sa môže zverejňovaniu viacerých údajov naraz jednoducho vyhnúť. Na každej úrovni sa dá nastaviť filter. „Stačí zabezpečiť, aby sa naraz zobrazovali údaje len na úrovni jedného kraja alebo mesta,“ povedal. Veľké množstvo údajov podľa neho nemôže byť dôvodom, prečo obmedziť vyhľadávanie.

Ak je stránka nedostupná, nezvláda súčasný nápor, pretože predchádzajúca aplikácia bola dimenzovaná na menej ľudí. Pre veľkú firmu ako Ness Technologies, ktorá server prevádzkuje, podľa Ďuriša nemôže byť problém aplikáciu rozšíriť. Kým bol portál spoplatnený a prístupný len registrovaným záujemcom, stránku mesačne využilo 3000 aktívnych užívateľov.

Obchodný register je dnes nastavený tak, aby umožnil vybaviť približne 1500 žiadostí denne a ani keď ho spúšťali, nestalo sa, že by preťažený a nedostupný.

Počet ľudí, ktorí môžu byť naraz napojení na portál, sa podľa Pôbišovej postupne zvyšuje.

(mg)