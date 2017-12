IFA 2007: LG a Samsung predstavili niekoľko očakávaných telefónov

Dvaja výrobcovia mobilných telefónov zo špičky, LG a Samsung, predstavili na berlínskom veľtrhu IFA 2007 niekoľko zaujímavých noviniek.

5. sep 2007 o 6:45 Ivan Kahanec

Celosvetovú výstavu IFA 2007, ktorá sa konala v nemeckom hlavnom meste Berlín, si vybrali LG aj Samsung na predstavenie niekoľkých noviniek. Neoficiálne sa už o niektorých z nich vedelo vopred.

LG

Spoločnosť LG predstavila na veľtrhu hneď niekoľko noviniek. Asi najzaujímavejším pre mobilných zanietencov je model KU990, ktorý by mal byť konkurentom multimediálnej Nokii N95. Telefón s rozmermi 103,5 x 54,4 x 14,8 milimetra ponúkne veľký trojpalcový dotykový displej s rozlíšením 240 x 400 pixelov a 262-tisíc farbami. Okrem toho má telefón fotoaparát s maximálnym rozlíšením 5 megapixelov, xenónovým bleskom, manuálnym aj automatickým ostrením a stabilizátorom obrazu. Manuálne ostrenie sa zatiaľ v iných telefónoch na trhu zatiaľ neobjavilo. Telefón má podporovať aj rýchle dátové prenosy cez HSDPA a na trhu by sa mal objaviť ešte do konca tohto roka.

Ďalším predstaveným modelom je smartphone KS20, ktorého operačným systémom je Windows Mobile 6.0. Pôjde pritom o jeden z menších smartphonov na trhu, keďže sú jeho rozmery 99,5 x 58 x 12,8 milimetra. Displej telefónu má uhlopriečku 2,8 palca a ponúka rozlíšenie 240 x 320 pixelov. Silnou stránkou telefónu má byť aj možnosť sťahovania dát z internetu cez HSDPA rýchlosťou do 3,6 megabitu za sekundu. Telefón by sa mal na trhu objaviť začiatkom budúceho roka.

LG sa rozhodlo vynoviť aj štýlový telefón Shine (Recenzia LG Shine.) a na vľtrhu predtavila spoločnosť dva nové varianty. Prvý variant je len zmena farby na čiernu Titanium Black, druhý ponúka vylepšenie v podobe podpory 3G a HSDPA s rýchlosťou do 3,6 megabitu za sekundu. Samozrejme, 3G verzia telefónu má aj prednú kameru pre videohovory. Rozmery (99,8 x 50,6 x 13,8 mm), displej (TFT, 2,2 palca, 262-tisíc farieb) a dvojmegapixelový fotoaparát s optikou Schneider-Kreuznach ostávajú nezmenené. Na rozdiel od pôvodného modelu Shine nemá jeho 3G verzia podporu pre pamäťové karty. Výrobca sa snažil tento hendikep odstrániť zvýšením kapacity vnútornej pamäte na 512 megabajtov.

Model LG KU250 je vzhľadom na cenu určený pre tých používateľov, ktorí chcú lacný telefón s podporou sietí 3G, ale nechcú sa viazať. Telefón má rozmery 110,9 x 46,7 x 15,6 milimetra, kapacita jeho vnútornej pamäte je 60 megabajtov a podporu pre karty microSD. Nízka cena sa prejavila aj na fotoaparáte, ktorý má rozlíšenie len 1,3 megapixelu a na displeji s uhlopriečkou len 1,7 palca a rozlíšením 176 x 220 pixelov. Tento model by sa mal z novo predstavených objaviť na trhu najskôr.

Samsung

Kórejský výrobca mobilných telefónov Samsung predstavil na tohtoročnom veľtrhu IFA dva modely - i620 a F330. Prvý z menovaných bude vybavený operačným systémom Windows Mobile 6 Standard a QWERTY klávesnicou. Konštrukčne ide o výsúvací telefón. Model i620 je vybavený dvojpalcovým displejom s rozlíšením 240 x 320 pixelov a zobrazí len 65-tisíc farieb. Súčasným štandardom sa pri telefónoch vyššej triedy stali displeje schopné zobraziť 262-tisíc a viac farieb.

K ďalšej výbave telefónu patrí dvojmegapixelový fotoaparát, kamera pre videohovory a podpora HSDPA s maximálnou rýchlosťou 1,8 megabitu za sekundu.

Druhá novinka Samsungu, model F330, je hudobný telefón s rozmermi 103 x 48 x 12,8 milimetra. Aj napriek tomu, že ide o hudobný telefón, jeho vnútorná pamäť je pomerne malá - len 20 megabajtov. Je však možné ju rozšíriť o Ďalšie dva gigabajty pomocou kariet microSD. Model F330 však nie je zameraný len na hudbu, ponúka totiž aj dvojmegapixelový fotoaparát s automatickým ostrením. Okrem toho sa s ním možno pripojiť k širokopásmovému internetu cez HSDPA s maximálnou rýchlosťou 3,6 megabitu za sekundu.

