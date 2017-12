Viazaniu Super paušálov na akciový mobil je koniec

DOPLNENÉ: Orange po niekoľkých mesiacoch odkedy ponúka tzv. Super paušály prestal vyžadovať od klientov, aby si k tomuto typu paušálov brali akciový mobilný telefón.

4. sep 2007 o 15:50 Ivan Kahanec

Orange po ponúka Super paušály od 1. septembra od si k paušálov akciový Títo klienti sa museli zaviazať na dva roky k využívaniu služieb operátora.

Tento krok znamená, že sa Orange zrejme rozhodol preradiť Super paušály z akciovej do štandardnej ponuky. Naznačovalo to aj predĺženie predaja týchto paušálov pred niekoľkými meacmi. color=red>DOPLNENÉ: Ako nás informoval Richard Fides z tlačového oddelenia Orangeu, Super paušály stále ostávajú mi a nie sú zaradené do štandardnej ponuky.

Orange považuje Super paušály len za zvýhodnené štandardné paušály. Napríklad Super paušál 70 je zvýhodnený Paušál 60 a podobne. v tomto zmysle prirovnával Super k zvýhodneniam ako neobmedzené volania, ktoré li operátori počas Vianoc.

Takýmto spôsobom je zrejme možné obísť ustanovenie zákona o ochrane spotrebiteľa, ktoré od 1. júla zakazuje akékoľvek viazanie služieb a/alebo tovarov. Dovtedy bolo viazanie možné len v prípade, ak išlo o praktiku bežnú na trhu a dotýkajúcu sa všetkých klientov a záujemcov. Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá dohliada na držiavanie zákona, dnet ohľadne viazanosti zatiaľ neriešila a teda sa problému nevyjadrila.