S paušálom od O2 možno telefonovať do všetkých sietí za korunu

4. sep 2007 o 14:02 Ivan Kahanec

Mobilný operátor O2 dnes oficiálne predstavil svoju paušálnu ponuku a doplnil niektoré ďalšie detaily. Asi najzaujímavejšou akciou z ponuky je volanie do všetkých slovenských sietí za korunu za minútu hovoru a to bez ohľadu na čas a deň. O2 limituje tieto volania na 1000 minút mesačne a kto prevolá viac, za ďalšie minúty platí štandardný poplatok za minútu hovoru.

Túto ponuku môžu využiť tí zákazníci, ktorí si aktivujú jeden z paušálov Pre mňa do 31. októbra 2007 a zaviažu sa, že ho budú využívať 12 mesiacov. Volania za korunu za minútu však neplatia pre všetky štyri paušály rovnako dlho. Pri najnižšom Pre mňa 70 je to len 9 mesiacov, no už pri Pre mňa 130 je to 15 mesiacov a pri najvyššom Pre mňa 400 je to dva roky. Viazanosť je stále rovnaká - 12 mesiacov. Pri tejto akcii zároveň nie je uplatňovaná služba Vždy výhodnejšie.

Dlho očakávané skrátenie viazanosti pri akciových mobilných telefónoch, ktoré si klienti Orangeu aj T-Mobilu od príchodu tretieho operátora na trh sľubovali, sa nekonalo. Aj O2 viaže týchto klientov na 24 mesiacov. Akciová ponuka na korunové volania platí aj v tomto prípade. Doba, kedy môže klient korunové volania využívať je však až na Pre mňa 400 kratšia, ako doba viazanosti.

Program Pre mňa 70 Pre mňa 130 Pre mňa 250 Pre mňa 400 Mesačný poplatok 420 Sk 650 Sk 1 130 Sk 1 600 Sk Voľné minúty 70 130 250 400 Cena po prevolaní voľných minút* 6,50 Sk 6 Sk 5,50 Sk 5 Sk Akciová cena za minútu** 1 Sk 1 Sk 1 Sk 1 Sk Doba viazanosti bez akciového telefónu 12 mes. 12 mes. 12 mes. 12 mes. Platnosť akcie korunových hovorov bez telefónu 9 mes. 15 mes. 18 mes. 24 mes. Doba viazanosti s akciovým telefónom 24 mes. 24 mes. 24 mes. 24 mes. Platnosť akcie korunových hovorov s telefónom 6 mes. 12 mes. 18 mes. 24 mes.

* Pre O2 Jednotky platí cena 2 Sk/min. do siete O2. Do ostatných sietí platí uvedená cena.

** Akciová cena sa uplatňuje len na prvých 1000 minút prevolaných nad rámec paušálu. Ďalšie minúty sú spoplatnené štandardnou sadzbou.