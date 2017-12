Orange predstavil komerčnú ponuku triple-play cez optický kábel

Najrýchlejšie pripojenie na internet stúplo na 60 Mbit/s

Bratislava 3. septembra (ČTK) - Časť slovenských domácností sa môže od dnešného dňa pripojiť na internet rýchlosťou až 60 Mbit/s. Pri tejto rýchlosti je možné stiahnuť film alebo program na DVD zhruba za 12 minút. Najrýchlejšie pripojenie pre domácnosti ponúkol telekomunikačný operátor Orange prostredníctvom optických káblov. Konkurenčné spoločnosti ponúkajú pomalší prístup na internet.

"Na Slovensko prinášame najmodernejšiu technológiu súčasnosti, ktorá našu krajinu do konca roka zaradí medzi technologickú špičku sveta a štáty ako Hong Kong, Južná Kórea či Japonsko," uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Orangeu Pavol Lančarič . Optické siete sú v súčasnosti rozšírené hlavne v štátoch juhovýchodnej Ázie, v Európe sú na širšom území skôr ojedinelé. Doteraz ich stavali len jednotlivé mestské štvrte prípadne mestá.

Orange sa rozhodol vybudovať rýchlu sieť z optických vlákien tento rok na jar. Táto technológia patrí podľa odborníkov k najvyspelejším najmä pre jej vysokú kapacitu. Náklady na stavbu siete zatiaľ dosiahli miliardu korún, v prechádzajúcich rokoch už spoločnosť investovala do optickej siete dve miliardy Sk.

Do konca roka by malo byť pokrytých takmer 200.000 domácností v desiatich mestách. Okrem pripojenia na internet Orange ponúka aj sledovanie digitálnej televízie vrátane kanálov vo vysokom rozlíšení a telefonovanie.

Orange Slovensko, ktorý doposiaľ poskytoval hlavne mobilné služby, ovláda firma Orange S.A. Jeho väčšinovým vlastníkom je France Telecom.

Pripojenie na internet rýchlosťou do 15 Mbit/s ponúka na Slovensku káblový operátor UPC. V súčasnosti je jeho služba Chello dostupná v ôsmich mestách, do konca roka by sa mala podľa hovorcu spoločnosti Jaroslava Kollára rozšíriť o ďalšie dva až tri mestá. Na konci júna malo UPC necelých 38.000 internetových zákazníkov.

Najväčší telekomunikačný operátor v krajine Slovak Telekom pre väčšinu svojich klientov ponúka pripojenie prostredníctvom ADSL rýchlosťou do 3 Mbit/s, pre časť z nich je však k dispozícií aj štvornásobne rýchlejší variant. Telekom má v súčasnosti viac ako 220.000 klientov s rýchlym pripojením na internet.

Spoločnosť dnes oznámila, že plánuje rozšíriť svoju optickú sieť a ešte do konca roka do nej investovať miliardu korún. Podobnú sumu plánuje Slovak Telekom vynaložiť aj budúci rok. Optické linky by následne mali byť prístupné pre zhruba 200.000 domácností.

Najrýchlejšie mobilné pripojenie na internet rýchlosťou až 5,3 Mbit/s môžu využívať klienti spoločnosti T-Mobile. Mobilný prístup konkurenčného Orangeu dosahuje maximálnu rýchlosť 3,6 Mbit/s.

Podľa prieskumu Štatistického úradu z prvého štvrťroka tohto roka má prístup na internet zhruba tretina domácností, zatiaľ čo počítač mala doma nadpolovičná väčšina oslovených. Odlišný prieskum spoločnosti TNS SK z apríla ukázal, že internet využíva viac ako 40 percent ľudí starších ako 15 rokov.

