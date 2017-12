Nokia 6120 Classic: je proste klasik

Mobilný telefón Na druhej strane je však slabší fotoaparát či nie práve najlepšia klávesnica.

Dizajn a klávesnica

Nokia 6120 je telefón s klasickou konštrukciou a rozmermi 105 x 46 x 15 milimetrov a hmotnosťou 89 gramov. Telefón pri prvom pohľade zaujme lesklým povrchom a hliníkovou obrubou prednej strany. Zvyšok tela je plastový, čo sa pozitívne prejavilo na celkovej hmotnosti. Lesklý plast je síce efektný, no len do chvíle, kým na ňom nie je množstvo odtlačkov prstov, ktorým sa nedá vyhnúť. Kto teda chce mať telefón pekne vyleštený, musí tak robiť pomerne často. Veľkosťou sa tento telefón radí k súčasnému štandardu.

Na jeho prednej strane je displej, klávesnica a videokamera pre videohovory. Po bokoch je na pravej strane spúšť a dvojica tlačidiel na ovládanie hlasitosti hovoru, na ľavej strane je mriežka reproduktora pre hlasitý odposluch a krytý slot pre pamäťové karty. Kryt slotu je plastový a neohybný, ide o akési dvierka. Viac sa nám však pozdáva gumový kryt, ktorý sa tak ľahko nezlomí. Na vrchnej strane je tlačidlo na zapnutie prístroja a na spodnej strane je konektor pre nabíjačku, miniUSB a 2,5 mm jack. Na zadnej strane je objektív fotoaparátu a blesk.

Z konštrukčného hľadiska je dobre, že má telefón aspoň hliníkový rám, robí ho pevnejším. Testovaný telefón pri stlačení nevŕzgal ani nepraskal. Vadilo nám však, že kryt batérie bol príliš voľný a mierne sa hýbal.

video //www.sme.sk/vp/1102/

Klávesnica má jednotlivé klávesy oddelené. Veľkosť alfanumerických kláves je primeraná, no keďže je zapustená do tela telefónu a klávesy ani minimálne nevytŕčajú, tak môžu mať používatelia s väčšími bruškami prstov problémy na nej písať. Zapustenie kláves sa negatívne dotklo tlačidla na vstup do menu a na vymazávanie. Tie sú úzke a vysoké, čo spôsobuje menšie problémy pri ich stláčaní palcom. Celkovo sú ovládacie prvky pomerne natlačené, na čo sme si počas testovania nezvykli. Zdvih aj tuhosť kláves je pritom pomerne dobrá.

Displej

Displej telefónu má dva palce, no je okolo neho ešte priestor na to, aby mohol byť väčší. Rozlíšenie displeja je 240 x 320 pixelov a zobrazí 16 miliónov farieb a jeho čitateľnosť na slnečnom svetle je priemerná. Ide teda o displej na úrovni súčasného štandardu.

Ovládanie

Zdá sa, že Nokia už nadobro opustila tlačidlo nazývané aj ceruzka, ktoré slúžilo na prácu s textom. Hlavným ovládacím prvkom stále ostáva štvorsmerné tlačidlo s potvrdzovaním uprostred. Okolo neho sú dva kontextové klávesy a dvojica tlačidiel na prijatie a odmietnutie hovoru. Vedľa tejto šestice tlačidiel je naľavo tlačidlo na vstup do menu a na pravej tlačidlo na vymazávanie „c". Spúšť fotoaparátu, ktorá je na pravej bočnej strane, slúži aj na rýchle spustenie fotoaparátu.

Menu a operačný systém telefónu

V telefóne je operačný systém Symbian vo verzii 9.2 s prostredím S60 tretej generácie. Toto prostredie ponúka aktívny pohotovostný režim, ktorého súčasťou je rad ikon a niekoľko modulov. Je tu napríklad kalendár či hudobný prehrávač. Menu je rovnaké, ako v iných telefónoch so Symbianom. Aj Nokia 6120 ponúka viacero možností zobrazenia hlavnej ponuky - matica ikon, zoznam, véčko a podkova. Najpoužiteľnejšie sa nám však zdá zobrazenie matice ikon alebo zoznamu.

Ikony možno v menu ľubovoľne premiestňovať. Ďalšie submenu sú rovnaké, ako hlavné menu. Spustené aplikácie majú zväčša štýl menu zoznam. Tu počítame napríklad nastavenia, či správy. Rýchlosť menu je slušná a nemali sme pocit, že by sme museli na prechod do submenu alebo na spustenie základných funkcií čakať. Spúšťanie náročnejších aplikácií si samozrejme vyžaduje čas.

Funkcie

Telefón ponúka funkcie, aké sú typické pre jeho triedu. Nechýba kalendár, časové funkcie, konvertor, poznámkový blok či prehliadač kancelárskych dokumentov Quickoffice. Okrem toho možno v telefóne otvoriť aj PDF súbory. Obe aplikácie umožňujú len prehliadanie dokumentov, nie ich editáciu.

Telefónny adresár

Telefónny adresár v telefóne je viacpoložkový a ponúka prakticky neobmedzenú kapacitu. Pri vyhľadávaní podľa písmen sa filtrujú kontakty, pri ktorých vyhovuje zadanej postupnosti znakov priezvisko alebo krstné meno. Telefón pracuje s adresárom v telefóne a na SIM karte osobitne. Adresár možno synchronizovať s Outlookom v počítači, aj so vzdialeným serverom.

Správy

Z telefónu možno posielať SMS, MMS a e-mailové správy. E-mailové konto sa vytvára pomocou tzv. wizarda, kedy sa jednotlivé dôležité údaje vypĺňajú postupne. Využiť sa dá protokol POP3 alebo IMAP4. Na odosielanie správ slúži SMTP. V telefóne môže používateľ sledovať niekoľko e-mailových schránok.

Pri písaní SMS správ sa zobrazuje okrem textu a telefónneho čísla príjemcu aj počet ostávajúcich znakov a počet správ, do ktorých sa text pri odosielaní rozdelí.

Editor MMS správ je jednoduchý a podobá sa na editor SMS správ. Rozdiel je len v tom, že sa tu zobrazuje objem správy v kilobajtoch a počet listov správy. Do správy možno pridať obrázok, fotku, video alebo zvukový klip.

Pri písaní správ je k dispozícii slovník T9 s diakritikou. Tú by si však Nokia mohla odpustiť, keďže znaky s mäkčeňom výrazne skracujú každú SMS správu.

Multimédia

Telefón má hudobný prehrávač, ktorý si poradí s formátmi MP3, MP4, AAC, e-AAC+ a WMA. Na vylepšenie zvuku je k dispozícii ekvalizér so štyrmi nastaveniami, no používateľ si môže pridávať ďalšie. Okrem toho je tu aj efekt ozveny, rozšírenie sterea či zosilnenie basov. Samozrejmosťou je náhodný režim prehrávania a opakovanie jednej alebo všetkých skladieb. Nechýba ani hudobná knižnica.

V telefóne je vstavané aj FM rádio, RealPlayer na prehrávanie videa a Adobe Flash 2.0. Telefón dokáže aj nahrávať zvukový záznam.

V telefóne možno spúšťať okrem aplikácií pre Symbian aj Java aplikácie. Prostredie je vo verzii MIDP 2.0.

Dáta a pamäť

Telefón sa dokáže vďaka technológii HSDPA, ktorá je nadstavbou UMTS, pripojiť k internetu maximálnou rýchlosťou 3,6 megabitu za sekundu. Okrem toho je k dispozícii EDGE a GPRS pre prípad, že sa používateľ nebude nachádzať v pokrytí sieťou UMTS.

V telefóne je vstavaná pamäť 35 megabajtov, čo je na súčasné pomery pomerne málo. Túto pamäť však možno rozšíriť pomocou pamäťových kariet typu microSD.

Fotoaparát

Dvojmegapixelový fotoaparát, ktorý je v telefóne, je na dnešné pomery zastaralý. Hoci rozlíšenie by aj postačovalo, absencia automatického ostrenia sa odpustiť nedá. Našťastie je k dispozícii aspoň blesk, ktorý uľahčí fotenie pri horších svetelných podmienkach. Samozrejmosťou je nastavenia vyváženia bielej, farebný tón, nočný režim či fotenie série snímok.

Fotoaparát ponúka aj možnosť nahrávať videá v rozlíšení 320 x 240 pixelov, čo je viac, ako je súčasný štandard. Video v tomto rozlíšení sa už viac hodí aj na zverejnenie na internete.

Niektoré fotografie boli snímané v zlých svetelných podmienkach, v ktorých zle fotia aj klasické fotoaparáty. Všetky fotografie boli zmenšené na rozlíšenie 800 x 600 pixelov.

Batéria

V telefóne je Li-Ion batéria typu BL-5B, ktorá ponúka maximálnu kapacitu 860 mAh. Pre telefón s operačným systémom je táto kapacita pomerne nízka, čo sa negatívne prejavilo aj na výdrži. Pri bežnom využívaní telefón nám vydržal fungovať bez prestávky dva až dva a pol dňa. Na to, že ide o telefón s operačným systémom je to akceptovateľná výdrž, no v porovnaní s telefónmi bez operačného systému je to slabé.

Celkové hodnotenie

Nokia 6120 Classic je telefón, ktorý môže záujemcov osloviť najmä dizajnom. Po technickej stránke totiž neponúka nič, čo by tu ešte nebolo v iných modeloch Nokie. Treba však povedať, že ponúka všetky štandardné funkcie svojej triedy vrátane prehliadača dokumentov a rýchleho pripojenia na internet cez HSDPA. Čo by sme mohli telefónu vytknúť je klávesnica, ktorá síce vyzerá efektne, no okrajové klávesy sa nestláčajú pohodlne. Negatívom je aj lesklý povrch zadnej strany telefónu, na ktorom ostávajú odtlačky prstov.