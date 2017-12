Samsung SGH-L760: 3G a prehliadač dokumentov za málo peňazí

Lákavý dizajn drahších modelov spolu s prehliadačom kancelárskych dokumentov, hudobným prehrávačom a dvojmegapixelovým fotoaparátom za pomerne málo peňazí. Aj tak by sa dal jednou vetou zhodnotiť Samsung SGH-L760. MOBIL.SME.SK sa pozrel na tento telefón aj bližšie.

Dizajn a klávesnica

Kto si vezme do ruky Samsung SGH-L760, môže na chvíľu zaváhať, ktorý telefón vlastne drží v ruke. Po dizajnovej stránke sa totiž L760 odlišuje od niektorých posledných modelov Samsungu len v malých detailoch. Celkovo však dizajn pripomína napríklad modely D900i či G600.

Rovnako ako tieto dva modely, aj L760 je telefón vysúvacej konštrukcie a taktiež nepatrí do edície ultra tenkých modelov. Rozmery L760 sú 99,5 x 47 x 15 milimetrov a hmotnosť 93 gramov.

Na prednej strane telefónu sú okrem displeja aj ovládacie tlačidlá a kamera pre videohovory. Predná strana telefónu pôsobí akoby bola z kovu, no je plastová. Na pravej strane telefónu je umiestnený krytý konektor slúchadiel a nabíjačky a dvojica tlačidiel. Jedno slúži ako spúšť fotoaparátu a druhé na prístup k rýchlemu menu telefónu. Na ľavej strane je krytý slot pre pamäťové karty a dvojica tlačidiel na ovládanie hlasitosti reproduktora a kláves. Vysunutím telefónu sa ukáže na prednej strane klávesnica a a zadnej objektív fotoaparátu so zrkadielkom. Vysúvacia konštrukcia umožňuje dobrú ochranu objektívu pred vonkajšími vplyvmi.

video //www.sme.sk/vp/1101/

Po mechanickej stránke je telefón pomerne dobre spracovaný. Pri stláčaní nevŕzgal ani nepraskal a vysúvací mechanizmus mal primeranú tuhosť. Po vysunutí telefónu sme cítili istú voľnosť mechanizmu v pohybe prednej časti vpred a vzad. S týmto sa stretávame pri väčšine sliderov od Samsungu ale aj od iných výrobcov. Potešil nás jemný a takmer nebadateľný výstupok nad štvorsmerným ovládacím tlačidlom, ktorý slúži ako opierka pre prst pri vysúvaní a zasúvaní telefónu.

Alfanumerickej klávesnici ani ovládacím tlačidlám nemáme čo vyčítať. Ich veľkosť, tuhosť aj zdvih sú primerané. Chvíľku sme sa obávali, či nebude problematické stláčanie kláves 1, 2 a 3. Zvykne sa totiž stávať, že nad týmito klávesmi nie je dostatok priestoru. Na L760 je však predná časť telefónu nad klávesmi skosená, je okolo nich dostatok priestoru a nemali sme problém ich stláčať.

Displej

Displej telefónu rozlíšením mierne zaostáva za súčasnou špičkou, no z pohľadu kvality zobrazenia a vernosti farieb k nej stále patrí. A to aj napriek tomu, že zobrazí len 262-tisíc farieb. Displej má rozlíšenie 176 x 220 pixelov a uhlopriečku dva palce. Za menším displejom treba zrejme hľadať snahu výrobcu ponúkať telefón za nízku cenu.

Ovládanie

Ovládanie telefónu je rovnaké, ako pri väčšine iných modelov Samsungu. Zmena však nastala pri potvrdzovacom tlačidle, ktoré je uprostred hlavného štvorsmerného. Kým doteraz slúžilo v pohotovostnom stave na prístup k internetovému prehliadaču, v modeli L760 slúži riadne na vstup do menu, ako sme zvyknutí u telefónov iných výrobcov. Okrem štvorsmerného tlačidla slúžia na ovládanie dva funkčné klávesy, dve tlačidlá na prijatie a odmietnutie hovoru a tlačidlo na vymazávanie „c". Hlasitosť sa ovláda tlačidla na ľavom boku a prístup do rýchleho menu a spúšť fotoaparátu sú na pravej strane.

Menu a operačný systém telefónu

Menu teda tvorí matica 12 ikon a každé ďalšie submenu je vo forme zoznamu s číslom na začiatku. Pomocou stláčania príslušných číslic sa možno v menu pohybovať rýchlejšie, ako pohybom kurzora. Pohyb v menu je pomerne rýchly. Medzi ikonami hlavného menu je napríklad rýchly prístup k funkciám Googe. Ide o vyhľadávanie a poštu Gmail. Ikony v hlavnom menu sa animujú len minimálne - zvolená ikona sa zväčšuje a zmenšuje a vyfarbuje sa jedným farebným odtieňom.

Operačný systém telefónu je uzatvorený.

Funkcie

Po funkčnej stránke ponúka L760 súčasný štandard a aj čosi navyše. Tým navyše je v jeho triede možnosť prehliadať kancelárske dokumenty vo formátoch XLS, DOC, PPT či PDF. Dokumenty nie je možné upravovať. Okrem toho ponúka L760 kalendár, budík, poznámkový blok, zoznam úloh, diktafón, svetový čas, konvertor jednotiek či kalkulačku. Zaujímavou funkciou je jednoduchá čítačka RSS kanálov a podpora služieb Google - vyhľadávanie a e-mail.

Telefónny adresár

Do telefónneho adresára L760 vojde 1000 kontaktov a ku každému z nich možno priradiť ďalšie informácie - niekoľko telefónnych čísel, e-mailovú adresu, obrázok, melódiu, dátum narodenia či poznámku. Jednotlivé kontakty sa v zozname zobrazujú ako meno a telefónne číslo. Oba zoznamy - ten na SIM karte a ten v telefóne - sa zobrazujú spolu. Pri zozname kontaktov sa hneď zobrazuje aj vyhľadávací box, do ktorého možno napísať 20 písmen. Po zadaní písmena sa kurzor hneď presunie na zodpovedajúci záznam. Ak napíšete ďalšie písmeno a žiaden záznam nevyhovuje, kurzor sa už nepohne.

Správy

Z telefónu možno odoslať SMS, MMS aj e-mailové správy. Editor SMS a MMS správ je spoločný a podľa potreby sa prepne z SMS na MMS. Pri písaní správy sa odpočítava počet znakov a počet SMS. Jeden text môže obsahovať 2295 znakov, čo znamená vyše 10 SMS správ. Pri písaní správy možno využiť slovník T9.

E-mailový klient poskytuje štandardné funkcie, podporuje protokoly POP3 aj IMAP4 a má aj automatickú kontrolu schránky v zadanom intervale. Zaujímavejšou sa nám však zdala podpora Gmailu.

Multimédia

Samsung L760 nie je hudobným telefónom a tomu zodpovedá aj vstavaný hudobný prehrávač, ktorý poskytuje na súčasné pomery len bežnú funkcionalitu. Má knižnicu hudobných skladieb, čo znamená, že ich možno triediť podľa názvu, interpreta, žánru či albumu.

Okrem toho má knižnica zoznam posledne hraných a najhranejších skladieb. Nechýba samozrejme podpora playlistov. Samozrejmosťou je možnosť náhodného a opakovaného prehrávania. Čo nám však chýbalo je ekvalizér. Predsa len je pri niektorých žánroch potrebné mať možnosť trochu upraviť hudobný výstup. Jednotlivé skladby možno hodnotiť od jednej do piatich hviezdičiek a páčila sa nám možnosť vypnúť prehrávanie hudby na pozadí. Prehrávač podporuje všetky bežné formáty - WMA, MP3, AAC, e-AAC+.

Pre používateľov, ktorých už omrzeli skladby v pamäti telefónu je k dispozícii FM rádio s podporou RDS. To znamená, že sa na displeji zobrazia dodatočné informácie. V súčasnosti je to na Slovensku len názov stanice. Aj to však poteší. Táto funkcia okrem toho umožňuje telefónu vyhľadať automaticky silnejšiu frekvenciu tej istej stanice napríklad ak používateľ cestuje.

Java

Telefón podporuje java aplikácie. Vstavané prostredie je vo verzii MIDP 2.0. V testovanom telefóne sme nenašli žiadne hry ani aplikácie v jave.

Dáta

Na prenos dát zo siete internet možno využiť okrem tradičného GPRS a EDGE aj rýchlejšie UMTS. Podpora sietí 3G umožňuje sťahovať dáta maximálnou rýchlosťou 384 kilobitov za sekundu. Pre porovnanie, GPRS ponúka maximálne 56 kilobitov za sekundu a EDGE najviac 230.

K dispozícii je aj bluetooth vo verzii 2.0 a s podporou stereo profilu A2DP.

V telefóne nie je podpora Wi-Fi ani infraport.

Pamäť

Hoci výrobca udáva kapacitu vnútornej pamäte na úrovni 30 megabajtov, telefón ukazoval kapacitu na úrovni 45 megabajtov. Túto pamäť možno rozšíriť pamäťovými kartami microSD, ktoré je možné meniť aj za chodu telefónu.

Fotoaparát

Podobne ako nie je tento telefón multimediálny, nie je to ani fotomobil. Síce má fotoaparát, no na súčasné pomery zaostáva. Ponúka rozlíšenie dva megapixely (predná kamera je VGA) a nemá automatické ostrenie ani blesk. Okrem maximálneho rozlíšenia 1600 x 1200 pixelov možno fotiť aj menšie obrázky. To sa hodí napríklad pri fotení portrétov do telefónneho zoznamu.

Telefón dokáže nahrávať aj video v rozlíšení 176 x 144 pixelov.

Pri fotení alebo snímaní videa sú k dispozícii len základné funkcie, ako napríklad farebné filtre, nočný režim či vyváženie bielej.

Batéria

V telefóne je batéria typu Li-Ion s kapacitou 800 mAh, ktorá by mala telefónu poskytnúť dostatok energie na to, aby vydržal v pohotovostnom režime 200 hodín alebo aby sa s ním dalo telefonovať 5 hodín. Počas testovania sme sa k týmto hodnotám nepriblížili ani zďaleka. Pri bežnom používaní telefónu (niekoľko hovorov, 4-5 SMS správ denne a niekoľko prenosov fotiek cez bluetooth) sme dosiahli slušnú výdrž na úrovni 3,5 dňa bez vypínania telefónu na noc.

Celkové hodnotenie

Samsung SGH-L760 si podľa nášho názoru nájde svojich priaznivcov. V lákavom dizajne totiž ponúka videotelefonovanie, fotoaparát, hudobný prehrávač a možnosť čítať kancelárske dokumenty. Okrem toho je vybavený podporou pre Gmail, ktorý má taktiež mnoho fanúšikov. Samozrejme, tieto funkcie na vyššej úrovni ponúka aj konkurencia a aj Samsung v iných modeloch. Devízou L760 má byť preto cena. Telefón má v akciovej ponuke exkluzívne len jeden operátor a ponúka ho od jednej koruny.