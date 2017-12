Sony Ericsson T250i: dobrá voľba pre začínajúceho školáka

Od lacného typu telefónu, ako je aj Sony Ericsson T250i, nemožno očakávať množstvo funkcií a použitie vysoko kvalitných materiálov. T250i je telefón určený pre školákov, ktorým nechcú rodičia kupovať drahé mobily. Z tohto pohľadu ide o vcelku zaujímavý telefón.

Dizajn a klávesnica

Hoci sa na prvý pohľad nezdá byť Sony Ericsson T250i lacným telefónom, je to tak a v tomto prípade zdanie klame. Už však pri bližšom pohľade na telefón je jasné, že patrí skôr do ruky dieťaťa ako tínedžera či dospelého. Malý displej, ktorého parametre mohli zaujať tak pred dvoma rokmi, či infraport sú dnes znakmi lacných telefónov. Aj keď je pravda, že sa infraport v kombinácii s bluetooth objavuje aj vo vyšších triedach, je to už skôr ojedinelá kombinácia.

Ako teda T250i vyzerá? Na jeho prednej strane je displej a klávesnica. Okolo displeja je množstvo priestoru na stranách aj nad ním, no keďže displej patrí k tým drahším súčiastkam telefónov, musel výrobca siahnuť po menšom a lacnejšom kuse. Netradične na hornej strane je umiestnený konektor pre nabíjačku a handsfree. Na pravej strane v hornej časti je umiestnený infraport a na zadnej strane je objektív fotoaparátu. Kto sa chce dostať k batérii alebo SIM karte, musí odobrať celý zadný kryt, čo nie je práve najpohodlnejšie.

Telefón aj napriek svojej cieľovej skupine a nízkej cene pôsobí na svoje možnosti štýlovo. Okrem čiernej farby to umocňuje aj lesklý pás na bočných stranách telefónu. Rozmery telefónu sú 100 x 45 x 13 milimetrov a hmotnosť 82 gramov. Hrúbku by tomuto modelu mohli iné len závidieť. Po konštrukčnej stránke je telefón dobre spracovaný. Trochu by sme sa obávali, či sa po čase používania jemne neuvoľní zadný kryt, ako je to zvykom pri krytoch batérie.

video //www.sme.sk/vp/1100/

Klávesnica je o niečo málo tuhšia, ako sme zvyknutí. Zdvih jednotlivých klávesov a ich veľkosť sú však primerané. Klávesy sú vypuklé a dostatočne ďaleko od seba, takže aj otec dieťaťa dokáže s telefónom bez problémov pracovať. Dobre sa pracuje aj s hlavným ovládacím tlačidlom, no prijali by sme potvrdzovanie uprostred, ktoré nám v tomto prípade chýbalo.

Displej

Keďže patrí telefón k lacnejším na trhu, nepovažujeme na dnešné pomery slabý displej za veľké negatívum. Jeho parametre sú - typ TFT, 65-tisíc farieb, 128 x 160 pixelov a uhlopriečka 1,7 palca. Čitateľnosť je slušná aj na priamom slnku, no farebne aj čo sa týka rozlíšenia na dnešný štandard samozrejme stráca.

Ovládanie

Na ovládaní nás stále miatlo, že potvrdzovanie nie je v strede hlavného štvorsmerného tlačidla. Od ostatných modelov Sony Ericssonu sa T250i odlišuje aj tým, že nemá vymazávacie tlačidlo ani tlačidlo o krok späť. Je to akoby sa výrobca vrátil do čias, keď si vystačil s dvojicou tlačidiel Yes a No. Okrem štvorsmerného tlačidla má dva kontextové klávesy a tlačidlá na prijatie a odmietnutie hovoru. Na bočných stranách nie sú žiadne klávesy a na zapnutie a vypnutie telefónu slúži tlačidlo na odmietnutie hovoru.

Menu a operačný systém telefónu

Menu telefónu tvorí tradične matica ikon, v tomto prípade deviatich. Ikony sa neanimujú, len sa zväčšia. Ďalšie submenu sú textové bez obrázkov. V menu sa dá pohybovať aj pomocou stláčania číslic. Menu je oproti Sony Ericssonom vyšších tried výrazne zjednodušené. Pohyb v menu je podľa očakávaní pomalší, ako u vyšších tried mobilov. Operačný systém je samozrejme uzatvorený.

Funkcie

Z okliešteného zoznamu funkcií nevypadol kalendár, časovač, stopky, kalkulačka, budík či wapový prehliadač (WAP 1.2.1). Prehliadač kancelárskych dokumentov, poznámkový blok, hudobný prehrávač a iné by ste tu hľadali márne. Na druhej strane, cieľová skupina pre tento telefón si s ponúkanými funkciami vystačí. Stratu hudobného prehrávača zmierni FM rádio s podporou RDS.

Telefónny adresár

Používatelia T250i si budú musieť vystačiť s 300 kontaktmi v adresári, pričom ku každému z nich môže priradiť tri čísla. Medzi kontaktmi možno vyhľadávať cez menu, kde možno zadať niekoľko písmen, alebo priamo v zozname. Tu ale prebieha vyhľadávanie len podľa začiatočného písmena.

Správy

Z telefónu odošlete textovú SMS aj multimediálnu MMS správu. Editor správ aj zložky sú oddelené. Pri písaní SMS správy sa odpočítava počet napísaných znakov až na konci 160-znakového limitu. Pri tvorbe MMS správy sa počas jej vytvárania zobrazuje jej objem v kilobajtoch. Pri písaní textov možno využiť slovník prediktívneho písania T9.

Java

V telefóne nie je podpora pre java aplikácie, no v pamäti sú tri hry - Quadra pop, Minigolf a Black deal (kasíno).

Dáta

Telefón podporuje len prenosy cez GPRS triedy 10 a HSCSD. Technológie ako EDGE, UMTS či Wi-Fi tu nenájdete. Na prenos dát medzi dvoma mobilmi alebo mobilom a počítačom slúži infračervený port. K dispozícii nie je ani bluetooth.

Pamäť

Pamäť telefónu je necelých 3,5 megabajtu a nie je možné ju rozšíriť. Na niekoľko fotiek a zopár melódií je to dosť a vyššia kapacita by asi bola zbytočná.

Fotoaparát

V telefóne je vstavaný základný fotoaparát, ktorý ponúka rozlíšenie VGA (640 x 480 pixelov). Ak by ste sa snažili nájsť ďalšie funkcie, žiadne ďalšie okrem snímania fotiek tu nie sú. Fotografie možno ďalej posielať cez MMS správy alebo cez infraport do počítača. Ich kvalita zodpovedá parametrom.

Batéria

V telefóne je batéria typu Li-Polymer s kapacitou 780 mAh, čo je pri daných funkciách postačujúce. Pri bežnej prevádzke nám telefón vydržal štyri až štyri a pol dňa bez vypínania na noc.

Celkové hodnotenie

Ak by sme sa na Sony Ericsson T250i pozerali optikou telefónov, ktoré medzi recenzovanými v súčasnosti prevažujú, telefón by sme považovali za nepredajný kus. Za jeho cieľovú skupinu však považujeme školákov, ktorým rodičia nechcú z rôznych dôvodov kupovať drahé telefóny. T250i sa v takomto prípade stáva zaujímavou voľbou. Síce je to za málo peňazí aj málo muziky, no pre danú cieľovú skupinu je to primerané. Čo by sme telefónu mohli vytknúť, čo by aj školáci ocenili, je hudobný prehrávač. To by si vyžadovalo okrem iného aj vyššiu kapacitu pamäte alebo aspoň slot pre pamäťové karty. Zrejme by to však príliš dvihlo cenu celého zariadenia.