Slovinsko začína privatizáciu operátora Telekom Slovenije

31. aug 2007 o 15:41 SITA

ĽUBĽANA 31. augusta (SITA, AP) - Slovinská vláda začala v piatok prijímať ponuky na kúpu 49-percentného podielu v štátom kontrolovanom telekomunikačnom operátorovi Telekom Slovenije, ktorý má takmer monopolné postavenie na trhu s pevnými linkami. Ponuky za podiel ocenený na približne 3,1 mld. eur bude vláda prijímať do 28. septembra. Slovinská vláda taktiež ponecháva otvorenú možnosť predaja 35 % akcií v prvej fáze a ďalších 14 % akcií v druhej fáze privatizácie. Slovinsko do budúcnosti dokonca počíta aj s tým, že si v spoločnosti ponechá podiel vo výške iba 25 % plus jednu akciu.

Matjaž Janša zo slovinského ministerstva hospodárstva uviedol, že zatiaľ o Telekom Slovenije prejavilo záujem 10 až 15 spoločností, pričom ministerstvo už s niektorými z nich rokovalo. Janša však mená potenciálnych investorov odmietol zverejniť. Telekom Slovenije sa skladá z 11 spoločností vrátane najväčšieho mobilného operátora v krajine Mobitel. Spoločnosť, ktorá zamestnáva približne 4 tis. ľudí, evidovala v prvom polroku 5-percentný nárast tržieb na 377,3 mil. eur. Prevádzkový zisk skupiny sa však za šesť mesiacov znížil o 11 % na 64,3 mil. eur, zatiaľ čo čistý zisk medziročne stagnoval na úrovni 46,3 mil. eur.

(1 EUR = 33,743 SKK)