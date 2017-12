Päť najnávykovejších hier

31. aug 2007 o 13:56 Ján Kordoš

World of Warcraft

Hra, ktorá v podobnom rebríčku nesmie nikdy chýbať. V tomto MMORPG žije 9 miliónov registrovaných hráčov, takže sa spoločnosť Blizzard má čím chváliť. A čím je tento projekt návykový? Skúste, ale potom sa ho nezbavíte.





Hra, ktorá v podobnom rebríčku nesmie nikdy chýbať. V tomto MMORPG žije 9 miliónov registrovaných hráčov, takže sa spoločnosť Blizzard má čím chváliť. A čím je tento projekt návykový? Skúste, ale potom sa ho nezbavíte. EverQuest

Najväčší konkurent prvého skutočného MMORPG Ultimy Online prišiel s 3D grafickým spracovaním. Obrovský počet prídavkov robí i dnes, osem rokov po vydaní, z hry návykovú záležitosť. Veď nie nadarmo niektorí fanúšikovia prekrstili hru na EverCrack alebo NeverRest.





Najväčší konkurent prvého skutočného MMORPG Ultimy Online prišiel s 3D grafickým spracovaním. Obrovský počet prídavkov robí i dnes, osem rokov po vydaní, z hry návykovú záležitosť. Veď nie nadarmo niektorí fanúšikovia prekrstili hru na EverCrack alebo NeverRest. Peggle

To, že causal hry sú návykové, vieme už veľmi dobre – zrejme sa aj vám stalo, že nenápadná „hračka“ vás chytila v nedeľu po výdatnom obede a od počítača ste sa dostali až večer. Spoločnosť PopCap vie ako na to a tu máme jednu z legálnych virtuálnych drog.





To, že causal hry sú návykové, vieme už veľmi dobre – zrejme sa aj vám stalo, že nenápadná „hračka“ vás chytila v nedeľu po výdatnom obede a od počítača ste sa dostali až večer. Spoločnosť PopCap vie ako na to a tu máme jednu z legálnych virtuálnych drog. Doom

Pekelná strieľačka z vlastného pohľadu, ktorá definovala tento žáner ako „doomovky“. Úžasná atmosféra a skvelý mutliplayer, ktorý hrávajú niektorí nostalgickí hráči ešte aj dnes, spravili z Doom-a kultovú klasiku.





Pekelná strieľačka z vlastného pohľadu, ktorá definovala tento žáner ako „doomovky“. Úžasná atmosféra a skvelý mutliplayer, ktorý hrávajú niektorí nostalgickí hráči ešte aj dnes, spravili z Doom-a kultovú klasiku. Tetris

Nehovorte, že ho nepoznáte. Nehovorte, že ste pri ňom nevydržali sedieť hodiny. A nehovorte, že nemáte chuť na jednu nevinnú hru aj teraz! Kocky všetkých tvarov spojte sa.

Zaujímavý rebríček, to rozhodne. Nás by však potešil váš názor na návykové hry, pri ktorých ste zostali „trčať“ niekoľko hodín a ktorý titul by ste do tohto zoznamu zaradili.

Zdroj: Blues News