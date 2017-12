Obedná pauza: Domino pre jedného

Kocky Domina ponúkajú rôzne formy zábavy. Niekto ich používa pri súboji viacerých hráčov, niekto nimi stavia (a následne i búra) zložité obrazce... vy ich teraz môžete využiť v logickej hre, ktorej by sme mohli prideliť pomocný prívlastok „solitaire".

31. aug 2007 o 11:30 Slavomír Benko

V Domine puzzle je vašou úlohou nájsť na hracej ploche všetky možné kombinácie čísel (0 - 6) nachádzajúcich sa na jednotlivých doštičkách vo dvojiciach. Od mojej poslednej nútenej hodiny matematiky na strednej škole ubehol nejaký ten piatok, takže vám už presne nepoviem, či ide o variácie, permutácie (matne si spomínam dokonca aj na spojenia ako záleží na poradí či nezáleží na poradí)... No prosto treba nájsť všetkých 28 dvojdielnych doštičiek na hracej ploche zloženej z 56 dielikov. Tým lepším v matematike už iste došlo, že to musí vyjsť na chlp presne. Háčik spočíva prirodzene v tom, že rozloženie hracej plochy ponúka vyznačenie identických doštičiek domina na viacerých miestach, no iba jedna z týchto možností je správna za predpokladu, že chcete zmestiť na hraciu plochu všetkých 28 kúskov naraz. Kto to stihne v najkratšom čase? Ja už vidím čierne bodky, aj keď zavriem oči...

Ovládanie:

Jedno políčko na hracej ploche vysvietite kliknutím naň, kliknutím na políčko susedné utvoríte doštičku domina. Dvojice, ktoré už máte na hracej ploche zastúpené, sa vám ukazujú na pravej strane. Pozor, neznamená to ale, že sú určené na správnom mieste. Dve rovnaké doštičky naraz sa na hracej ploche nemôžu nachádzať. Veľakrát teda budete používať aj opačný postup „odznačenia" susediacich čísel, a to opäť jednoduchým klikom myšou na vysvietenú dvojicu.