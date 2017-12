Skate - Tony Hawk medzi porazenými

Tony Hawk so svojou sériou skejťáckych hier nemal v hernom obore žiadnu konkurenciu. Všetko sa však mení a projekt Skate od Electronic Arts vystrkuje pomaly rožky. Aký máme my názor a tento zaujímavý projekt?

30. aug 2007 o 15:20 Ján Kordoš

Začneme grafickým spracovaním, pre ktoré musíme mať len a len teplé slovo. Akonáhle vstúpite na tréningovú plochu, do očí vám udrie fakt, že tu nemáte vyšperkované okolie, ktoré môžete zničiť. Prostredie je vytvorené s ohľadom na realitu a pomerne prázdne priestranstvo sa v šedivých farbách priam utápa. Po prvých krokoch však zistíte, že je to len a len dobre. Tvorcovia sa totiž rozhodli nechať arkádovú konkurenciu za sebou a vytvorili realistickejšiu simuláciu so všetkým, čo k tomu patrí. Je to samozrejme aj okolie. Nikde sme nenatrafili na vyblýskané plochy, čerstvo namaľované zábradlie alebo romantický park so stromami a motýľmi poletujúcimi nad rozkvitnutými ružami. Reálne vyzerajúce prostredie pripomínalo skôr betónovú džungľu, pričom jednotlivé možnosti vytvárania trikov nepôsobili príliš rušivo, na druhú stranu sme nemali dojem, že jazdiť sa dá na všetkom – čo je prípad konkurencie. Skúšate si svoje prvé kúsky, získavate zručnosť v originálnom ovládaní a jednoducho sa za ničím neponáhľate, užívate si skákanie dokým môžete (časové obmedzenie dema).

Presne toto nám ponúkla hrateľná demoverzia na Xboxe 360. Stačí sa pohodlne usadiť a užívať si voľný štýl. Pôsobí to prirodzene, nie je to o agresívnosti a akčnom stláčaní tlačidiel. Isteže, vyššie hodnotené kúsky chcú riadny tréning a pri otáčaní analógom sa nie raz zapotíte, avšak celé je to omnoho živšie. Padnúť je nesmierne jednoduché, stačí ak vyskočíte v nesprávny okamih a program vás nenapraví ako to býva zvykom v TH, ale jednoducho spadnete. Za zranenia chvalabohu neboli žiadne postihy. Hudobnú zložku zatiaľ hodnotiť nemôžeme, nekompletný soundtrack nám to ani nedovolí, no od Electronic Arts nečakáme nič iné ako kvalitný, plne licencovaný soundtrack. Skate sa ukazuje ako skutočne novátorský projekt, čo berieme všetkými desiatimi a nám sa jednoducho hra páčila omnoho viac ako nový Tony Hawk´s: Proving Ground. Zaujímavé ovládanie a iný prístup robí hru otvorenejšiu širokému publiku, avšak skutočne kvalitnými sa stanú len tvrdo trénujúci. A to je rozhodne cesta, ktorá otvára dvere hrateľnosti i zábave.