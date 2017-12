Nové IT firmy v Košiciach pomáhajú minimalizovať odchod odborníkov do zahraničia

Stabilizovať domácich odborníkov na informačné a komunikačné technológie (IT) a minimalizovať ich odchod za prácou do zahraničia pomáhajú slovenské i zahraničné pobočky IT-firiem, ktoré vznikajú v Košiciach.

30. aug 2007 o 7:57 (tasr)

Vyše 500 pracovných miest vytvorila doteraz košická spoločnosť T-Systems Slovakia, ktorá má ambíciu byť na čele rozvoja IT priemyslu v košickom regióne. Ako uviedol pre TASR jej generálny riaditeľ Jozef Ondáš, pôsobenie v Košiciach mienia podstatným spôsobom ďalej rozširovať. Jedinou prekážkou môže byť nedostatok kvalifikovaných, ambicióznych a motivovaných ľudí s IT odbornosťou. T-System už uzavrel s developerskou spoločnosťou zmluvu o výstavbe bizniscentra na území bývalého košického pivovaru, kde nájde prácu 1 200 zamestnancov.

T-Systems je dcérskou spoločnosťou T-Systems Eneterprise Service GmBH, ktorá je ako člen skupiny Deutsche Telekom popredným svetovým poskytovateľom informačných a komunikačných technológií. Vlani v januári spustil prevádzku near-shorového centra na Slovensku a v Košiciach vznikla dcérska spoločnosť.

Spoločnosť T-Systems Slovakia nie je jedinou, ktorá pomáha na východnom Slovensku udržiavať mladých IT odborníkov. Vyše 100 týchto špecialistov, z ktorých podstatnú časť tvoria absolventi košickej Technickej univerzity (TU), zamestnáva napríklad košické Ness Development Center. Je prvým európskym softvérovým vývojovým centrom americkej spoločnosti Ness Technologies a zároveň prvým nájomníkom novovybudovaného košického Centra informačných technológií.

T-Systems a Ness Slovakia sa spolu so spoločnosťami Siemens PSE, VSE IT služby, Cisco Systems Slovakia, Microsoft Slovakia, Slovak Telekom, košickou TU, Univerzitou P.J. Šafárika a Košickým samosprávnym krajom stali začiatkom tohto roka zakladajúcimi členmi združenia IT Vylley, ktorého perspektívnym cieľom je vytvoriť z východného Slovenska centrum informačných a komunikačných technológií.