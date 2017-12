Games Salón na Comics Salóne 2007

30. aug 2007 o 11:13 Ján Kordoš

Bohatý program ponúkne oficiálny turnaj Majstrovstvá Slovenska v PlayStation 2007 (Tekken 5, Soul Calibur 3, Gran Turismo HD, Motorstorm, ATV Offroad Furry), Majstrovstvá Slovenska v Xbox 360 (Gears of War, Forza Motorsport 2, Dead or Alive 4), PC Cup (Need for Speed: Carbon, Command & Conquer 3, Counter-Strike), PSP Challenge (Tekken: DR, Wipeout: Pulse) a Miniturnaje (Dance Dance Revolution, Buzz, Singstar, EyeToy, This is Football). Ďalej budeme predstavovať najnovšie hry na PC, Xbox 360, PS2, PS3 a PSP, z ktorých budú k dispozícií niektoré nevydané novinky aj na voľné hranie. Odhrajú sa premiery rôznych herných titulov ako je Halo 3, The Witcher a bude aj ukážka noviniek na zimu od PlayStation 3. Okrem hrania sa budú na mieste odohrávať odborné prednášky a besedy s hernými teoretikmi a vývojármi na tému hier a ich jednotlivých aspektov.

Zdroj: PR