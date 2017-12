Harry Potter a Fénixov Rád - mladí čarodejníci dospievajú

Náš malý kúzelníček nám dospieva a tak ako sa v knižnej predlohe začala do príbehu vkrádať omnoho temnejšia atmosféra, prispôsobujú sa aj filmové či herné spracovania. Postupne starnúce publikum si totiž žiada o niečo viac, než tomu bolo u prvých čisto pl

30. aug 2007 o 10:01 Ján Kordoš

Uznávame, že oboznámiť vás hneď na začiatku recenzie s problémami nie je zvykom, avšak lepšie je dozvedieť sa to okamžite. Inak by ste dopadli ako my. Veď Fénixov Rád nielenže vyzerá dobre, on i ponúka výbornú zábavu, atmosféru, ktorá vám nežne do uška šepká, že sa máte cítiť ako Potter a... a ono to funguje a už nám chýbali len okrúhle okuliare, jedna jazva a kúzelná palička do ruky. Príbeh je pre potterofilov dobre známy a ostatní k hre určite dobrovoľne nepričuchnú, tak sa nebudeme zbytočne zaoberať patáliami okolo silnejúcej moci Voldemorta a Harryho odboji. Tou najdôležitejšou, najzásadnejšou zmenou, ktorá posúva túto sériu niekam vyššie medzi dospelé hry, je ponúkaná voľnosť. Začiatok vás síce hodí do uzavretých lokácií, no tie slúžiace ako tutorial, vysvetlia princípy ovládania a celá škola vám leží po pár minútach pri nohách.

Všetkých sedem poschodí s rozličnými miestnosťami vám poodhalí rozličné tajomstvá. Obrovské priestranné chodbičky striedajú tesné miestnosti alebo masívne haly, ktoré so svojou majestátnosťou vyrazia dych rovnako ako exteriéry, spoliehajúce sa na svetlejšie spracovanie scény. Po Rokforte a jeho okolí môžete behať takmer voľne. Na začiatku máte niektoré miestnosti zatvorené, chvalabohu však nemusíte prace skúšať každú kľučku, ale na dverách máte adekvátny obrázok upozorňujúci na nepriechodnosť. Behanie po škole je vytvorené v rámci možností a hoci voči nemu máme niektoré výhrady, pre mladšie publikum pôjde o dostatočne pôsobivú atmosféru. Po chodbách sa prechádzajú iní študenti, medzi ktorými občas natrafíte na niekoho známeho, môžete s ním hodiť reč alebo len tak počúvate osočovanie od konkurenčného Slizolinu. Rozhodne sa však dá prehlásiť, že na Rokforte to žije. Pokým sa rozhodnete len tak skúmať prostredie hradu, nikto vám v tom samozrejme brániť nebude. Úlohy začnete plniť až po ich aktivovaní u jednotlivých osôb.

Dôležitou súčasťou príbehu sú vaši dvaja kamaráti, Ron a Hermiona. Neustále putujú s vami, nemusíte sa o nich veľmi starať, v dôležitých veciach sa správajú automaticky. Tvoria výborné pozadie, aby ste sa necítili na potulkách osamelí. Túlať sa po Rokforte spočiatku budete, ale všetko sa zmení používaním špeciálnej mapy. Tá je síce len schematická, avšak nie je problémom zvoliť si osobu, ku ktorej sa potrebujete dostať a na podlahe sa začnú objavovať stopy. Stačí ich sledovať, čo pri ich miznutí a objavovaní býva pri behu problém, ale vždy to vyzerá prirodzenejšie ako označenie červeného bodu na mape či veľká šípka ukazujúca smer. Okrem toho si môžete so študentmi zahrať niektoré z minihier. Za výhru dostanete odmenu, čo sa týka aj zbierania akejsi modrastej aury. Po chodbách nájdete často rozbité predmety (tie opravíte kúzlom), zhasnuté svietniky (zapálite ohňom), či len premiestňujete kusy obrazu na správne miesto a podobne. Za všetko dostanete menu, za ktorú sa vám odomykajú bonusy v špeciálnej miestnosti. Nemusíte vôbec behať do menu, ide o miestnosť vytvorenú špeciálne pre Harryho trofeje. Občas sa tam zastavíte, zistíte, čo ste si odomkli, pozriete pokec s vývojármi alebo filmovými protagonistami. Všetko to je spracované až nadmieru prirodzene, čo je jednoznačné plus, bez ktorého by bolo hodnotenie iba priemerné.

GRAFIKA 7 / 10

Nebudeme síce plakať nad reálne vymodelovanými tvárami hlavných postáv, nebudeme hromžiť na slabšiu interakciu s prostredím. To všetko ide do úzadia, pretože s novým konceptom hry vyzerá celý Rokfort omnoho rozprávkovejšie, než tomu bolo v minulosti. Tam, kde pri knihe pracuje fantázia na plné obrátky a vytvára váš vlastný výzor, môže filmové spracovanie zaostať za očakávaním. Hra však dovoľuje voľne modelovať celé prostredie podľa fantázie autorov, čo samozrejme v Electronic Arts náležite využili a pripravili nám zmes temných i svetlých miest, dokonale pompéznych i chladných miestností. Všetko akoby tu malo svoje miesto, všetko je uveriteľne rozprávkové, čo napomáha stotožneniu sa s virtuálnym hrdinom. Na špeciálne efekty sa tu príliš nehrá, tie zazriete maximálne pri kúzlení, všetko je orientované na dizajn a prace budovanú architektúru. Je to skvelé vidieť Rokfort v tejto podobe, hlavne ak sa ním môžete tentoraz voľne prechádzať! Tento zásadný posun síce možno obmedzil vývojárov vo vyšperkovaní každučkej plochy čo najviac detailmi, avšak na škodu to nie je. Animácie pohybov reálne zohľadňujú detské pohyby, pričom žiadne krkolomné gestikulácie nečakajte.

INTERFACE 3 / 10

Dobre vidíte, hodnotenie interfacu a ovládania sa „pýši“ trojkou. V tejto položke je zahrnuté úplne všetko, čo novému Potterovi uškodilo. Vývojári totižto zvolili ako pohľad na hru fixnú kameru. Akčná hra z pohľadu tretej osoby to teda tak stále je, avšak na rozdiel od filmových náhľadov je kamera vo Fénixovom Ráde neskutočne mätúca a chaotická. No čo je najdôležitejšie, nemôžete si ju sami nastaviť.

Kúzlenie pohybom myši má síce do dokonalosti ďaleko, ale je príjemným, pretože si stačí zapamätať niekoľko tvarov a ich kombináciu so stlačeným tlačidlom.

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Voľnosť rovnaká ako v prípade série Grand Theft Auto býva vždy vítaná a v prípade mladého kúzelníka je to výhoda dvakrát podčiarknutá. Má to svoje neskutočné čaro, ak beháte po známych miestach, stretávate známe tváre a len tak sa túlate, občas splníte príbehovú misiu, ktorá vás posunie ďalej, potom si zas idete po svojom, chvíľu sa venujete škole, chvíľu hľadáte bonusy. Je to skutočne uveriteľný svet kúziel a keby nebolo spomínaného úplne spackaného ovládania, hodnotenie hrateľnosti by vystúpilo ešte vyššie. Priaznivci tejto série si však svoje užijú, no celé to je určené výhradne im.

MULTIPLAYER

Hra ho logicky neobsahuje.

ZVUKY 7 / 10

Dabing patrí už tradične medzi hlavné devízy hry, keďže virtuálnych čarodejníkov nahovorili ich filmové predlohy. Detskí herci si túto prácu pochvaľovali, je počuť, že vložili do svojich postáv niečo zo seba. Pozadie tvorené klopkaním topánok po rôznych povrchoch, šum hlasov vo vstupnej hale, fúkanie vetra pri exteriéroch. Všetko je logicky na správnom mieste a nikoho neobťažuje.

HUDBA 7 / 10

Čarokrásne rozprávkové melódie vedia ako na správnu atmosféru a orchestrálny soundtrack nemá v tomto prípade žiadny veľký problém s udržaním dostatočne vysokej atmosféry. Jediným problémom sa môže zdať menší počet skladieb, avšak to je daň za voľnosť v pomerne rozsiahlom svete, kde jednoducho nemôže neustále niečo hrať a korešpondovať s okolím.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 6 / 10

Celá séria Harryho Pottera sa vyznačuje menšou náročnosťou, väčšou prístupnosťou, jednoduchým riešením hádaniek – no proste je to hra pre všetkých a dokončia ju všetci bez zbytočného zaseknutia sa. S tým súvisiaca nižšia herná doba bola v minulosti menším bremenom, avšak otvoreným svetom sa všetko zmenilo. Samozrejme k lepšiemu, pretože si môžete len tak behať po Rokforte a čaká vás i mnoho nepovinných úloh. Nemôžeme tvrdiť, že sa teraz budete baviť desiatky hodín, na to je hra stále jedna z tých jednoduchších, avšak už sa nestane niečo také, že by ste po nedeľnom poobedí nemali do čoho pichnúť. Záleží však len na vás, či sa rozhodnete všetko do detailov preskúmať, nazrieť za každý roh, vedieť každé tajomstvo. Latka je postavené o stupienok vyššie, avšak postupne dozrievajúcemu publiku to určite veľmi vadiť nebude.