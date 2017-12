Nokia chce konkurovať iTunes, vylepšila hernú platformu N-Gage

Fínska Nokia, ktorá sa venuje najmä výrobe mobilných telefónov, začala online predaj digitálnej hudby. Chce konkurovať iTunes.

30. aug 2007 o 7:30 Ivan Kahanec

Fínska Nokia, ktorá sa venuje najmä výrobe mobilných telefónov, začala online predaj digitálnej hudby. Cieľom obchodu Nokia Music Store je konkurovať už existujúcim podobným službám, ako je napríklad iTunes od Apple. Počtom predávaných skladieb by sa mal obchod Nokie dostať na úroveň iTunes čo nevidieť.

Ak chcela Nokia vstúpiť na hudobný trh, musela prísť s niečím novým, aby získala oproti konkurentom výhodu. Nokia stavila na prepojenie nakupovania hudby z mobilu a z počítača. V praxi to môže vyzerať napríklad tak, že si na mobile nájdete skladbu, ktorú by ste si chceli kúpiť, no práve nemáte k dispozícii dostatočne rýchle pripojenie či voľný objem megabajtov. Túto skladbu si pridáte do vlastného zoznamu tzv. wishlist, a v tomto zozname ju nájdete aj keď sa k službe prihlásite cez počítač s vysokorýchlostným internetom. Skladbu teda stiahnete do počítača a potom si ju prekopírujete do mobilu. Kto chce, môže si, samozrejme, skladby sťahovať aj priamo do telefónu.

Služba by mala byť k dispozícii najprv na vybraných trhoch v Európe, neskôr v celej Európe a aj na iných kontinentoch. V budúcom roku by sa mala objaviť aj aplikácia pre osobné počítače podobná iTunes.

Už nebude len vyrábať mobily

Nokia Music Store je súčasťou novej oblasti, ktorej sa chce výrobca mobilných telefónov Nokia venovať. Je to oblasť online služieb, ktoré zastrešila názvom "Ovi". (V preklade s fínštiny "dvere".)

Ovi bude okrem hudby zahŕňať aj hry a hernú platformu N-Gage, mapy, video a televíziu. Okrem toho má zjednodušiť mobilný prístup k niektorým internetovým službám, ako napríklad YouTube, flickr, myspace a ďalším.

Hry urobili ďalší krok vpred

Hernú platformu N-Gage predstavila Nokia už pred niekoľkými rokmi. Prvá generácia telefónu N-Gage nebola práve najideálnejšia. Telefón bol ťažký a divne sa s ním telefonovalo - reproduktor bol na bočnej strane telefónu. Druhá generácia N-Gage odstránila niektoré chyby, no stále išlo o príliš špecifické zariadenie.

Novo predstavená generácia N-Gage už nemá byť viazaná na jeden či dva modely, ale hry bude možné hrať na väčšine nových telefónov Nokie so Symbianom. Zo začiatku ich nebude mnoho - N73, N81, N81 8GB, N93, N93i, N95 a N95 8GB. Herný portál N-Gage spustí Nokia v novembri tohto roka.

Kvalitou grafického spracovania sa nové hry pre N-Gage priblížia hrám na počítačoch spred niekoľko málo rokov. Umožňujú to najmä displeje, ktoré už majú pomerne vysoké rozlíšenie. Stále, a zrejme ani nikdy, však nebude na mobile možné dosiahnuť takú kvalitu hier, aká je na počítačoch.



Náklady na zahraničnú cestu redaktora Sme.sk hradí spoločnosť Nokia.