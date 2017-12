T-Mobile zlacňuje roaming pre paušály aj Easy karty

Od 30. augusta budú klienti T-Mobilu platiť o pár halierov menej, ako sú regulované cenové stropy. Rovnako sa zmení aj hovorné z predplatených kariet Easy.

29. aug 2007 o 7:26 Ivan Kahanec

T-Mobile už pred asi mesiacom avizoval, že od konca augusta zníži ceny roamingu na úroveň regulovaných cien. Európska únia totiž začiatkom leta schválila nariadenie, ktoré určuje cenový strop pre poplatky za telefonovanie v zahraničí. Spoločnosť preto zaviedla službu Euro roaming pre paušálnych klientov. Ceny za minútu hovoru v rámci tejto služby sa približovali únijným cenovým stropom. Od 30. augusta budú klienti platiť o pár halierov menej, ako sú cenové stropy. Rovnako sa zmení aj hovorné z predplatených kariet Easy.

T-Mobile zároveň zníži aj ceny do niektorých krajín mimo Európskej únie.

Euro roaming – nové znížené ceny

Od 30. augusta 2007 budú platiť pre službu Euro roaming nové znížené ceny, ktoré sa dostanú mierne pod úroveň regulácie. V Zóne 1 (EÚ) sa cena odchádzajúceho hovoru zníži o 10 halierov (z 19,60 na 19,50 Sk za minútu), cena prichádzajúceho hovoru klesne o 60 halierov (z 10,10 na 9,50 Sk za minútu). Ceny SMS a MMS správ ostanú v rámci Zóny 1 na rovnakej úrovni ako doteraz, t.j. SMS za 10,70 Sk a MMS za 11,80 Sk.

V Zóne 2, do ktorej patria zvyšné európske štáty a USA, sa zníži cena odchádzajúceho hovoru z 94 Sk na 58,30 Sk za minútu a cena SMS klesne zo 17,90 na 11,80 Sk. Cena prichádzajúceho hovoru a MMS správy sa nezmení.

V Zóne 3 zníži T-Mobile cenu prichádzajúceho hovoru zo 77,40 Sk na 58,30 Sk a cenu SMS o viac ako polovicu z 23,80 na 11,80 Sk. Cena odchádzajúcich hovorov a MMS správ sa nezmení.

V Zónach 2 a 3 sa viac oplatí posielať MMS správy, ako textové SMS. Okrem toho, že MMS správy umožňujú posielať obrázky a zvuky, možno v nich poslať omnoho viac textu, ako v SMS. Vytvorenie MMS správy je pritom vo väčšine mobilných telefónov rovnako jednoduché, ako poslanie SMS správy.

Odchádzajúce hovory Prichádzajúce hovory SMS správa MMS správa Zóna 1 (EÚ a Chorvátsko) 19,50 Sk 9,50 Sk 10,70 Sk 11,80 Sk Zóna 2 (zvyšok Európy a USA) 58,30 Sk 29,80 Sk 11,80 Sk 11,80 Sk Zóna 3 (zvyšok sveta) 117,80 Sk 58,30 Sk 11,80 Sk 11,80 Sk

Ceny v tabuľke sú uvedené s DPH a platia pre 1 minútu hovory resp. 1 správu. Pri odchádzajúcich hovoroch zo Zóny 1 do Zóny 2 a 3 sa účtuje príplatok 23,80 Sk za minútu.

Chorvástko, ako krajina mimo únie, je zatiaľ v rámci akcie zaradená do Zóny 1 a volanie v tejto krajine stojí rovnako, ako v Rakúsku, či inej krajine v únii. Od 1. októbra 2007 však bude táto krajina v rámci služby presunutá do Zóny 2. Súčasná akcia Happy Hours bude so službou Euro roaming platiť do 31. augusta 2007. Zákazníci tak môžu v ktorejkoľvek mobilnej sieti v rámci krajín EÚ a Chorvátska bezplatne prijímať hovory od 17.00 do 20.00 a posielať SMS iba za 3 koruny.

Easy roaming

Aj so službou Easy roaming budú v krajinách EÚ platiť od 30. augusta 2007 znížené ceny hovorov. Za minútu odchádzajúceho hovoru Easy alebo Fix zákazník zaplatí 19,50 Sk a za minútu prichádzajúceho hovoru 9,50 Sk.