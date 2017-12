Asustek ponúkne (o mesiac) notebooky za 5000 korún

28. aug 2007 o 12:56 Milan Gigel, (mg, ap)

Už na budúci mesiac by mali výrobné linky spoločnosti Asustek Computer začať chrliť do predajného kanálu notebooky, ktorých cena bude v najzákladnejšej výbave pod hranicou 5000 korún. V tomto roku sa ich do obehu dostane pol milióna. Skromná výbava je postavená na platforme Intel, 7-palcovom LCD displeji a operačnom systéme Linux. Internetová konektivita je zabezpečená prostredníctvom WiFi, analógového modemu a metalického ethernetu. Cieľovou skupinou sú spotrebitelia zaujímajúci sa o mobilitu, internet a zábavu. Notebook má ponúknuť dostatočný potenciál nielen pre výučbu, ale i pre každodenné používanie a zábavu. Na vývoji pracovalo viac ako 500 konštruktérov z Taiwanu a Číny, do predajnej siete vstúpi finálny produkt pod značkou Asus. Optickú mechaniku vo výbave nehľadajte, namiesto nej sa hovorí o flash disku. Dostupná bude aj dvojica modelov vo vyššej výbave – ich cena však bude vyššia - 245 a 299 dolárov. Súčasná, takmer 14-tisícová spodná hranica cien notebookov sa tak zníži na tretinu.