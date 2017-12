S pamäťovou kartou do starého „kazeťáku“

Zdá sa vám, že kazetové prehrávače a autorádiá sú odpísané k zániku? S novým MP3 prehrávačom firmy Incognito rozhodne nie. Postará sa o to, aby ste do ľubovoľnej páskovej mechaniky mohli zasunúť SD kartu so svojimi obľúbenými nahrávkami.

28. aug 2007 o 10:56 (mg)

Písmo: A - | A + 2 0 Myšlienka je jednoduchá – vývojári oprášili starý dobrý kazetový adaptér a vybavili ho kompletnou elektronikou MP3 prehrávača a akumulátorom. Riadiaci čip dekóduje hudobné skladby z flash pamäte a namiesto slúchadlového výstupu ich prehrá na magnetickom module, ktorý odovzdá hotové audio prehrávacej hlave kazetovej jednotky. S úplným komfortom však zatiaľ ešte stále nepočítajte. Ak si myslíte, že prehrávač je dostatočne inteligentný na to, aby podľa otáčania kotúčikov rozoznal, či chcete skladby prehrávať, alebo zaistiť ich pretáčanie vpred a vzad, vybrali ste sa do sveta fantázie. Zatiaľ si budete musieť vystačiť s ovládacími tlačidlami na tele kazety. Obmedzená je i výdrž batérie, ktorú je možné nabíjať pomocou USB káblika.