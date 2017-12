Obedná pauza: zničte vírus

Dnešné bláznivé a oddychové máchanie myšou sa skrýva pod zámienkou ochrany bunky pred dobiedzajúcimi vírusmi. Tie sa náhodne zjavujú na hracej ploche a útočia na bezbranný organizmus. Na to, aby ste sa vírusov zbavili, ich musíte uzamknúť do siete vedenej

28. aug 2007 o 11:30 Slavomír Benko

z lieku prislúchajúceho ich farbe.

Do všetkého sa primiešajú bomby a ešte aj možnosť liečiť napádaný organizmus. Vzniká z toho miš-maš, ktorý takto po prvom prečítaní pôsobí iste viac ako podivuhodne. Nič to však nemení na tom, že Virus Panic by ste si mali skúsiť, pretože vás určite po prvých pár klikoch chytí.

Ovládanie:

V hre sa pohybujú vírusy troch farieb. S nimi korešpondujú aj farby liekov, ktoré na ne musíte používať. Z lieku danej farby vediete linku, ktorou treba vírus obkolesiť, a následne sa vrátiť do východiskového bodu. Linku každým klikom myšky upevníte na jednotlivé body hracej plochy, pričom ju z tohto bodu môžete viesť ďalej v ľubovoľnom smere. Obkolesovať môžete aj viacero vírusov jednej farby naraz. Musíte sa však k fľaštičke medicíny, z ktorej ste vyšli, vrátiť skôr, ako vám z naťahanej linky ujdú.

Takým istým postupom sa zbavujete bômb a liečite bunku - v tom prípade čiaru vediete z modrej pištole alebo z teplomeru. Dávajte si pozor, ochraňovaná bunka sa nikdy nesmie dostať do siete ťahanej z antivírusov alebo z pištole, pretože okamžite zomrie. Ak vírusom nedokážete zabrániť v prístupe k bunke trikrát a ani ju nestihnete medzičasom vyliečiť, čaká ju rovnaký osud. Poloha jednotlivých východiskových bodov sa s každým stúpajúcim levelom mení, a to tak, aby ste museli čoraz viac kľučkovať. Úspech v tejto hre teda závisí hlavne od vašej rýchlosti.