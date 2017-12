Telefonovanie za volantom vraj nezvyšuje počet nehôd

28. aug 2007 o 8:11 Ivan Kahanec

Aj keď všetci považujeme za nevyvrátiteľný fakt, že telefonovanie za volantom je nebezpečné a zvyšuje riziko havárie, objavila sa štúdia, ktorá hovorí, že to tak nemusí byť. Tvrdia to dvaja študenti Kalifornskej univerzity Berkeley vo výsledkoch svojho výskumu. Zisťovali totiž, do akej miery sa prejavilo používanie mobilov na počte bežných a smrteľných nehôd v rokoch 2002 až 2005.

Z čoho študenti vychádzali keď dostali takéto výsledky? Vzali si na mušku fakt, ako rýchlo sa zvyšovala penetrácia mobilných telefónov a ako sa v tom istom čase vyvíjal počet nehôd. Do úvahy vzali aj prieskumy, ktoré hovoria, že používatelia mobilov zvyčajne počkajú na čas, kedy môžu využívať zvýhodnené alebo bezplatné volania. To je v USA zväčša po deviatej hodine večer.

Avšak, aj keď sa prevádzka mnohých klientov v tomto čase zvyšuje, nehodovosť po 21. hodine nijako zvlášť nerastie, v niektorých rokoch dokonca mierne medziročne klesla. Študenti pritom očakávali, že s narastajúcou prevádzkou po 21. hodine sa zvýši aj počet nehôd. Vychádzali pritom z čísel od roku 1987 do roku 2005.

Ako teda možno vysvetliť slabé prepojenie medzi zvýšeným používaním mobilov a stagnujúcim počtom nehôd? "Možno sa vodiči nesprávajú tak iracionálne, ako si myslíme," povedal spoluautor štúdie Saurabh Bhargava. Dodáva, že ľudia vedia o rizikách telefonovania za volantom a tomu prispôsobia aj svoju jazdu. Napríklad sa presunú do pomalšieho jazdného pruhu, zvýšia svoj odstup od vozidla pred nimi alebo odstavia auto na krajnici. V niektorch prípadoch môže byť podľa nich telefonovanie za volantom prospešné - napríklad udržuje bdelých vodičov kamiónov, hovoria autori.

Za problematické však považujú telefonovanie za volantom u tínedžerov. Tí, okrem toho, že sú neskúsení, často precenia svoje schopnosti. To platí aj pre telefonovanie počas jazdy.

Aj keď študentom vyšlo, že používanie mobilov počas jazdy sa neprejavilo na raste počtu nehôd, sami nespochybňujú nebezpečenstvo, ktoré z toho vyplýva. Veď aj jeden z jej autorov si to odskúšal. "Počas leta som mal pri používaní mobilu za volantom takmer dve nehody. Nechceme, aby náš prieskum povzbudzoval vodičov k telefonovaniu", hovorí Bhargava.

Zdroj: slashphone.com