Súboj o paušály na mobil sa zostril

27. aug 2007 o 0:00 Ivan Kahanec

Ani po tom, ako O2 predstavil svoje štandardné paušály, nemožno v súvislosti s príchodom tretieho operátora hovoriť o revolúcii v mobilnej komunikácii. Pri výbere z O2, Orangeu a T-Mobile treba prihliadnuť najmä na svoje požiadavky.

BRATISLAVA. Paušály, na ktoré boli slovenskí používatelia doteraz zvyknutí, už ponúkajú všetci traja operátori. Tie od najmenšieho operátora O2 však budú v predaji až od 5. septembra. Spoločnosť O2 zatiaľ ponuku oficiálne nezverejnila, no je už prístupná na jej internetovej stránke. Je to preto, aby operátor splnil zákonnú povinnosť informovať o tarifách 15 dní pred spustením predaja.

Ani po zverejnení ponuky O2 nie je možné jednoznačne povedať, či sa klientom Orangeu alebo T-Mobilu oplatí zmeniť operátora.

Rozhoduje cena

Jedným z hlavných faktorov, podľa ktorých sa záujemcovia o paušálne služby rozhodujú, je cena, druhým je počet minút. Tieto dva parametre sú prepojené – vyšší mesačný poplatok znamená aj viac predplatených minút. Na porovnanie ponúk viacerých operátorov sa preto viac hodí cena jednej predplatenej minúty. Z tohto pohľadu je na tom O2 dobre a pri jeho paušáloch je cena za predplatenú minútu nižšia ako pri štandardných cenách paušálov konkurencie v rovnakej cenovej hladine.

Ak však vezmeme do úvahy akciové ponuky Orangeu alebo T-Mobilu, rozdiel sa stiera a v niektorých prípadoch sa situácia obráti. Napríklad pri Super paušále 70 v akciovej ponuke Orangeu stojí jedna minúta asi o korunu menej ako pri paušále Pre mňa 70 od O2.

Lenže do úvahy treba okrem toho vziať aj cenu, ktorú platí klient za každú minútu navyše. V tomto prípade oproti T-Mobilu vychádza ponuka O2 výhodnejšie.

Porovnanie s Orangeom je však zložitejšie. Cena za minútu totiž závisí od toho, kam klient volá a v akom čase. Napríklad večer stojí v Super paušále 70 minúta v rámci siete Orange 2,40 koruny, ale v silnej prevádzke je to 9,50 koruny. Oproti tomu je cena v O2 6,50 koruny (Pre mňa 70) a v T-Mobile 7 korún (Relax 60). Tieto ceny však platia pre volania do všetkých sietí. Používateľ by teda mal zvážiť, kedy a koľko telefonuje.

Orange ponúka v rámci paušálov aj tzv. Oddychové minúty, ktorých počet je rovný dvojnásobku štandardných minút. Tie možno využiť v noci počas pracovného dňa a cez víkendy na volania v rámci siete Orange. Do úvahy by ich mal vziať ten, kto viac telefonuje v noci alebo cez víkendy. Oddychové minúty možno využívať počas celého mesiaca.

Naopak nevýhodou Super paušálov od Orangeu je to, že si ich záujemca nemôže kúpiť samostatne, ale len s akciovým mobilným telefónom a s viazanosťou na dva roky.

Automatické šetrenie

O2 priniesol na slovenský trh aj novinku - službu Vždy výhodnejšie. Keď zákazník prevolá menej ako dve tretiny svojich predplatených minút, získa tretinovú zľavu na paušál. Naopak, ak prevolá toľko, že by bolo pre neho výhodnejšie mať vyšší paušál, operátor mu ho automaticky zmení a klient ušetrí. Rádovo môže ísť o desiatky až stovky korún.

Alternatívou tejto služby je prenos minút do ďalšieho fakturačného obdobia. Túto službu ponúkajú Orange aj T-Mobile. Jej výhodou oproti programu Vždy výhodnejšie je to, že sa prenesie hoci aj jedna nepretelefonovaná minúta. Naopak táto služba je nevýhodná vtedy, ak klient nečakane pretelefonuje výrazne viac a oplatilo by sa mu, keby mal vyšší paušál.

Orange aj T-Mobile môžu zatiaľ ťažiť z väčšieho počtu klientov. Tí totiž môžu medzi sebou telefonovať lacnejšie, ako keby telefonovali z jednej do druhej siete.

O2 síce zatiaľ nemá veľký počet zákazníkov, no tí prví tzv. O2 Jednotky si môžu telefonovať počas celého dňa za 2 koruny za minútu. Preto sa prechod k O2 môže oplatiť celej rodine, ktorá už má predplatené karty od O2 s profilom O2 Jednotka.

Nejde len o telefonovanie

Okrem telefonovania však chcú klienti aj ďalšie služby, ako napríklad textové SMS správy, multimediálne správy MMS či mobilné pripojenie na internet. Z porovnania cien týchto služieb však zatiaľ nemožno určiť víťaza. Cenové rozdiely nie sú také, aby boli rozhodujúce.

Pri paušáloch O2 Pre mňa 70 a 130 zaujme, že si klienti musia priplatiť sto korún za odkazovú schránku. Kto ju využíva, tomu sa predražia predplatené minúty a výhodnosť týchto paušálov sa tým zníži.

Podľa čoho si vyberať paušál Koľko minút mesačne pretelefonujem? Ak telefonujem pravidelne nad rámec predplatených minút, do ktorej siete hovory smerujú? V ktorej sieti mám najviac známych, ktorým telefonujem? Posielam veľa SMS správ? Do ktorej siete smerujú? Chcem sa zaviazať na dva roky s mobilným telefónom?

Porovnanie paušálov troch konkurentov na trhu

Mesačný program Mesačný poplatok Voľné minúty Cena voľnej minúty Iné minúty v balíku Vo vlastnej sieti* Do inej mobilnej siete** Do pevných sietí*** O2 Pre mňa 70 420,00 Sk 70 6,00 0 6,5 T-Mobile Relax 60 (na rok) 355,80 Sk 60 5,93 0 7 Relax 60 439,00 Sk 60 7,32 0 7 Orange Paušál 70 (v akcii) 355,80 Sk 70 5,08 140 9,50/2,40/0 10,70/4,80 9,50/2,40 Paušál 70 476,00 Sk 70 6,80 140 9,50/2,40/0 10,70/4,80 9,50/2,40 O2 Pre mňa 130 650,00 Sk 130 5,00 0 6 T-Mobile Relax 100 (na rok) 593,80 Sk 100 5,94 0 7 Relax 100 712,80 Sk 100 7,13 0 7 Orange Pausal 100 654,50 Sk 100 6,55 200 8,30/2,40/0 10,70/4,80 8,30/2,40 Pausal 100 (v akcii) 490,90 Sk 100 4,91 200 8,30/2,40/0 10,70/4,80 8,30/2,40 O2 Pre mňa 250 1 130,00 Sk 250 4,52 0 5,5 T-Mobile Relax 200 1 188,80 Sk 200 5,94 0 7 Relax 200 (na rok) 1 069,80 Sk 200 5,35 0 7 Orange Paušál VIP 300 1 666,00 Sk 300 5,55 600 4,80/2,40/0 10,70/4,80 4,80/2,40 Paušál VIP 300 (v akcii) 1 249,50 Sk 300 4,17 600 4,80/2,40/0 10,70/4,80 4,80/2,40

Poznámka: Paušály Orangeu, ktoré sú v tabuľke, si možno zakúpiť len s akciovým telefónom a viazanosťou na 24 mesiacov. Ak je pri názve paušálu napísane "na rok", ide o cenu za paušál pri 12-mesačnej viazanosti. O2 Jednotky telefonujú vo vlastnej sieti celý deň za 2 Sk/min. * Hovorné v časoch Po-Pi od 8:00 do 18:00/Po-Pi od 18:00 do 22:00 a od 7:00 do 8:00/Po-Pi od 22:00 do 7:00 a cez víkend.