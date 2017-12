LCD televízory sa predávajú lepšie ako plazmové

Podľa agentúry DisplaySearch sa predáva viac televízorov s technológiou LCD než plazmových. Tekuté kryštály (LCD) v svetovom predaji plochých televízorov zvyšujú náskok nad plazmovou technológiou.

25. aug 2007 o 8:40 (čtk)

V druhom štvrťroku sa tržby za LCD televízory zvýšili medziročne o 28 percent na 14,4 miliardy dolárov, zatiaľ čo pri plazme klesli o 29 percent na 3,4 miliardy dolárov. Uviedla agentúra DisplaySearch.

Plazmové obrazovky pritom kedysi mali dominantnú pozíciu na trhu s veľkými plochými televízormi. Výrobcovia televízorov s LCD ale vyrábajú čím ďalej rozmernejšie obrazovky vďaka tomu, že výroba vo veľkom znižuje náklady.

Prvú priečku na trhu s LCD si v štvrťroku udržal juhokórejský Samsung Electronics Co. Ltd. s podielom 18,6 percenta svetových tržieb. Nasledovali ho japonské koncerny Sony Corp s podielom 13,2 percenta a Sharp Corp s 11,1 percenta, uvádza DisplaySearch.

Najväčším výrobcom plazmových obrazoviek zostáva Panasonic zo skupiny Matsushita Electric Industrial Co Ltd. V počte predaných televízorov mal tretinu svetového trhu s plazmou. Samsung bol druhý s 19,1 percentami a tretia bola kórejská LG Electronics Inc. s 18,1 percentami, napísala agentúra Reuters.