Učitelia sa môžu vzdelávať pomocou informačných technológií

BRATISLAVA 23. augusta (SITA) - Učiteľom základných a stredných škôl je určený projekt s názvom Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch - funkčná gramotnosť pedagogických zamestnancov v informačných technológiách.

24. aug 2007 o 15:20 SITA

Do júla budúceho roka sa do procesu vzdelávania môže zapojiť 40 tisíc pedagógov. Učitelia základných a stredných škôl z celého Slovenska tak môžu absolvovať vzdelávanie e-learningovou alebo prezenčnou formou. Vzdelávací proces už odštartoval v marci. "K dnešnému dňu sa do projektu prihlásilo 4 832 učiteľov, z toho už 3 212 ukončilo vzdelávanie," informoval na dnešnej tlačovej besede manažér projektu Miroslav Šagát. Ako uviedol, rozpočet vzdelávacieho programu sa pohybuje okolo 51,5 milióna korún a je hradený zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu.

Ide o národný projekt, ktorý pripravilo Metodicko-pedagogické centrum v Trenčíne. Zúčastňujú sa na ňom aj ďalšie priamo riadené inštitúcie Ministerstva školstva SR. Projekt ponúka učiteľom možnosť pokračovať vo vzdelávaní zameranom na funkčné využívanie informačných technológií priamo na vyučovacích hodinách. Ako povedala garantka metodiky FIT Miroslava Jakubeková, učiteľ by sa tak mal naučiť pracovať s informáciami a podávať ich ďalej.

Ucelený vzdelávací program je zameraný na efektívne využívanie multimédií, internetu, výučbových programov, špecializovaného softvéru a nových technológií na skvalitnenie vyučovania. Vzdelávanie je bezplatné. Úspešní absolventi získajú osvedčenie FIT učiteľa o funkčnej informačnej gramotnosti v oblasti informačných technológií s celoštátnou platnosťou.

"Projekt je určený pre 35 tisíc pedagógov z celého Slovenska a päťtisíc z Bratislavy," povedala odoborná garantka Mária Dreisigová. So vzdelávaním sa síce začalo v marci tohto roka, s prípravou projektu sa však začalo už v auguste 2006. Informácie o projekte a možnostiach vzdelávania sú dostupné na www.fitucitela.sk.